Keine Punkte für die Haie in Klagenfurt

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI muss in Klagenfurt einen 1:5-Niederlage hinnehmen. Chancen wären wieder da gewesen.

Die Haie können die erste Drangperiode des KAC schadlos überstehen, auch wenn die Hausherren bereits in den ersten Minuten gute Chancen durch Hundertpfund oder Schwinger vorfinden. Das erste Powerplay für die Haie nimmt dem KAC etwas den Schwung, die Tiroler können selbst aus der Überzahl aber kein Kapital schlagen. Der Rekordmeister aus Klagenfurt hat in der Folge, wie zu erwarten, mehr vom Spiel und die größeren Möglichkeiten, die Haie lauern auf Konter. In Minute 16 geht der KAC in Führung. Zunächst kann Matt Vernon im Haie-Tor noch zwei Mal abwehren, im dritten Versuch zappelt die Scheibe aber im Netz. Verteidiger Max Preiml bringt den KAC mit 1:0 in Front. Das ist auch der Stand nach zwanzig Minuten.

Im Mitteldrittel sind die Haie früh in Überzahl, und diesmal können die Tiroler diese Chance nützen. Steven Owre ist es, der mit einem Strich ins kurze Kreuzeck den Gleichstand zum 1:1 herstellt (24.). Der KAC zeigt sich von diesem Ausgleich aber unbeeindruckt, und antwortet postwendend. Nur zwei Minuten nach dem Tor der Haie gehen die Klagenfurter wieder in Führung. Simeon Schwinger ist nach einem Schuss per Rebound erfolgreich. Der KAC drückt weiter, die Haie verteidigen konsequent und lauern auf Konter. In Minute 35 haben die Tiroler dann die Riesenchance auf den abermaligen Ausgleich. Ein missglückter Aufbaupass landet direkt am Schläger von Troy Lajeunesse, doch der Haie-Stürmer scheitert allein vor dem Tor an Goalie Vorauer. In den letzten Minuten vor der Drittelpause sorgt der KAC für die Vorentscheidung. Zunächst stellt van Ee etwas glücklich auf 3:1 (38.), nur 0,3 Sekunden vor der Sirene From sogar auf 4:1.

Die Haie versuchen in den letzten zwanzig Minuten noch einmal heranzukommen, der KAC kommt aber nicht mehr in Bedrängnis. Lajeunesse hätte die Partie vielleicht noch einmal spannend machen können, er scheitert aber bei einem Solo-Gegenstoß an Vorauer (45.). Den Schlusspunkt in diesem Spiel setzt ein Osttiroler. Clemens Unterweger stellt zwei Minuten vor dem Ende im Powerplay den Endstand von 5:1 her.

Der HCI verliert beim KAC mit 1:5. Morgen in Ljubljana wird es vermutlich nicht leichter. Die Slowenen feierten heute in Salzburg einen 2:1-Erolg und sind neuer Tabellenführer.

EC-KAC – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 5:1 (1:0,3:1,1:0)

Torfolge: 1:0 Preiml (16.), 1:1 Owre (24./PP1), 2:1 Schwinger (26./GWG), 3:1 van Ee (38.), 4:1 From (40.), 5:1 Unterweger (59./PP2);

Olimpija Ljubljana – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie

Samstag, 01.11.1025, 18:00 Uhr – Hala Tivoli

