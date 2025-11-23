Niklas Sundblad: „Wir haben nun zwei Tage Zeit, um das Powerplay zu verbessern“ – Keine Punkte für die Eislöwen gegen Wolfsburg

Dresden. (PM Eislöwen) Zum Sonntagabend empfingen die Dresdner Eislöwen am 21. Spieltag die Grizzlys Wolfsburg.

Neben den bekannten Ausfällen standen diesmal auch Drew LeBlanc und Justin Braun angeschlagen nicht zur Verfügung. Dafür kehrten Tomas Sýkora und Ricardo Hendreschke ins Line-up zurück, im Tor begann Jussi Olkinuora.

Beide Mannschaften fanden gut ins Spiel und kamen früh zu ihren ersten Chancen, ohne jedoch den Puck im Netz unterzubringen. In der vierten Minute kassierte Eislöwe Emil Johansson nach einem Beinstellen eine Strafe. Das Unterzahlspiel überstanden die Hausherren souverän und durften kurz darauf selbst im Powerplay ran, nachdem Wolfsburgs Keaton Thompson wegen einer Behinderung in die Kühlbox musste. Trevor Parkes hatte dabei eine vielversprechende Gelegenheit, doch Grizzlys-Schlussmann Dustin Strahlmeier reagierte stark. Auch wenig später verhinderte er einen möglichen Treffer der Gastgeber. In der 13. Minute gelang schließlich Spencer Machacek die Führung für die Gäste. Der Torschütze hatte kurz darauf sogar die Chance zu erhöhen, doch Olkinuora parierte. Die Eislöwen versuchte den Ausgleich zu erzielen, mussten aber dennoch mit einem knappen Rückstand in die erste Pause gehen.

Im Mitteldrittel agierten zunächst die Grizzlys druckvoller, aber ein weiterer Treffer konnte verhindert werden. Mit zunehmender Spieldauer wurden dann die Blau-Weißen torgefährlicher, erspielten sich gute Torgelegenheiten, aber Strahlmeier war nicht zu überwinden. Zudem boten sich den Hausherren zwei Überzahl-Situationen: Erst musste Julian Chrobot wegen einer Behinderung vom Eis, später folgte Tyler Gaudet aufgrund einer Spielverzögerung. Nach 40 Minuten blieb es dennoch bei der knappen Führung der Gäste.

Im letzten Drittel erhielt Wolfsburgs Justin Feser eine Strafe wegen Beinstellens, ein Tor fiel aber nicht. Wenig später folgten die nächsten zwei Minuten, diesmal pausierte bei den Gästen Julian Melchiori nach einer Behinderung. Kurz vor Ablauf der Strafe konterten die Grizzlys und Matthew White (47.) netzte die Scheibe ein. Danach waren die Wolfsburger erneut erfolgreich und Chrobot (49.) baute die Führung aus. Wenig später bekam Dresdens Dane Fox eine Strafe aufgrund übertriebener Härte sowie zwei Minuten wegen eines unsportlichen Verhaltens. Nur 14 Sekunden später musste Tariq Hammond wegen Beinstellens ebenfalls in die Kühlbox. Die Grizzlys nutzten das doppelte Überzahlspiel, als Robert Lynch (52.) die Scheibe einnetzte. Dieser Treffer besiegelte auch gleichzeitig den 4:0-Sieg der Wolfsburger.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wolfsburg hat von Beginn an viel Druck ausgeübt, wir lernen aber schnell und kommen mit zunehmend Spieldauer besser in die Partie. Wir hatten gute Chancen zum Ausgleich, nutzen sie jedoch nicht. Unser Überzahlspiel muss sich deutlich steigern – das Powerplay war heute insgesamt enttäuschend. Wir haben nun zwei Tage Zeit, um es zu verbessern.“

