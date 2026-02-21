Keine Punkte am Freitagabend: Huskies unterliegen Kaufbeuren

Kassel. (PM Huskies) Es war einer dieser Abende, an denen man schnell das Gefühl hatte, dass es heute nicht läuft.

Gegen den ESV Kaufbeuren liefen die Nordhessen praktisch von Beginn an einem Rückstand hinterher und mussten sich schließlich mit 2:5 (1:2/1:1/0:2) geschlagen geben. Einzig Tyler Benson und Tristan Keck gelang es Rihards Babulis im Tor der Allgäuer zu schlagen.

Und schon das erste Drittel startete mit einem Nackenschlag. In Unterzahl präsentierten sich die Huskies viel zu offen. Jonny Tychonick sagte Danke und ließ Maurer mit seinem platzierten Schuss keine Chance – 0:1 (7.). Benson hatte im Gegenzug den Ausgleich zwar auf dem Schläger, doch insgesamt fehlte dem Kasseler Spiel der Zug zum Tor. Kaufbeuren machte den strukturierteren Eindruck. McLellan prüfte Maurer aus aussichtsreicher Position (13.). Defensiv offenbarten die Nordhessen ungewohnte Unsicherheiten. So war es kurz vor Drittelende erneut Tychonick, der über die linke Seite ins Kasseler Drittel sprintete und Maurer zum 0:2 überwand (17.). Doch dann ließen die Huskies ihre Klasse kurz aufblitzen. Mit einem No-Look-Pass fand Garlent den frei vor Babulis stehenden Benson und der besorgte den ersten Kasseler Treffer des Abends – 1:2 (19.).

Doch Stabilität brachte dieser Treffer nicht. Im zweiten Drittel erwischten die Gäste erneut den wacheren Start. Vadim Schreiner setzte energisch nach, verwertete seinen eigenen Rebound und stellte auf 1:3 (24.). Immerhin: Die Antwort ließ erneut nicht lange auf sich warten. Nur sieben Sekunden später vollendete Keck einen dynamischen Angriff und traf aus spitzem Winkel zum 2:3 (25.). Fortan hatten die Nordhessen die besseren Chancen, scheiterten jedoch am tadellosen Kaufbeurer Zerberus, oder den eigenen Nerven. Kurz vor Drittelende flogen dann die Fäuste. Tyler Benson wurde mit einer Spieldauer-Strafe zum Duschen geschickt.

Eine Unterzahl, die den Verlauf der Partie zu Gunsten der Allgäuer kippen sollte. Denn als mit Münzenberger ein zusätzlicher Husky auf der Strafbank Platz nehmen musste, traf Neuzugang Turnbull zum 2:4 (45.). Ein Aufbäumen der Huskies blieb aus. Erst anderthalb Minuten vor Schluss, als Maurer das Tor schon für den zusätzlichen Angreifer geräumt hatte, hatte Turgeon noch eine nennenswerte Torchance, doch auch hier blieb Babulis Sieger (59.). Kurz darauf machte McLellan mit seinem Treffer ins leere Tor den Deckel drauf – 2:5 (59.).

Tore:

0:1 Tychonik (McLellan – 7. Min.)

0:2 Tychonik (Turnbull, McLellan – 17. Min.)

1:2 Benson (Hoelscher, Garlent – 19. Min.)

1:3 Schreiner (Heigl, Kaiser – 24. Min.)

2:3 Keck (Mieszkowski – 25. Min.)

2:4 Turnbull (PP2 – Schreiner – 45. Min.)

2:5 McLellan (ENG – Turnbull, Kaiser – 59. Min.)