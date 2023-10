Keine Punkte am Bodensee: Deggendorfer SC geht in Lindau leer aus

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Es war ein Abend zum Vergessen für den Deggendorfer SC. Dabei unterlag die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger den...

Deggendorf. (PM DSC) Es war ein Abend zum Vergessen für den Deggendorfer SC. Dabei unterlag die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger den Lindau Islanders vor 604 Zuschauern in der BPM-Arena mit 7:4.

Der Deggendorfer Headcoach konnte auf den nahezu identischen Kader wie am Freitag gegen Weiden zurückgreifen. Neben Curtis Leinweber, Alex Grossrubatscher und Ondrej Pozivil fehlte auch noch Sascha Maul. Kevin Lengle und Eric Wolf waren bereits am Vormittag für die U20 aktiv.

Der DSC erwischte einen optimalen Start in die Partie. In der dritten Minute nutzte Lukas Miculka einen Abspielfehler der Lindauer Defensive zum 0:1. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Knapp drei Minuten später fast eine identische Situation auf der Gegenseite, dieses Mal Adriano Carciola zum schnellen Ausgleich zu nutzen wusste. Daraufhin entwickelte sich eine kurzweilige Partie, in der sich beide Teams Chancen erspielten. Der nächste Treffer fiel in der 18. Minute. Erneut war es ein Fehler im Deggendorfer Angriffsspiel, der Christian Obu an den Puck brachte und der Verteidiger überwand Timo Pielmeier mit einem präzisen Schuss zum 2:1 Pausenstand.

Das zweite Drittel begann ebenfalls gut aus Deggendorfer Sicht. In der 23. Minute zimmerte Benedikt Schopper den Puck von der blauen Linie ins Tor. Doch die Antwort der Islanders folgte prompt: In doppelter Überzahl war es erneut Carciola, der per Direktabnahme zum 3:2 traf. Der DSC fand nach wie vor nicht in sein Spiel und so dauerte es bis zur 30. Minute, ehe Lindau nachlegte. Ein erneuter Abstimmungsfehler in der DSC-Defensive nutzte Walker Sommer, der platziert ins linke obere Eck zum 4:2 traf. Das Deggendorfer Defensivspiel war nun zeitweise komplett von der Rolle mit der Konsequenz, dass die Lindauer in der 34. Minute auf 5:2 stellten. Dieses Mal war es Robin Wucher, der völlig freistehend vor dem Tor einnetzte. Headcoach Jiri Ehrenberger stellte daraufhin seine Reihen komplett um und diese Maßnahme zeigte sofort Wirkung. Nur 20 Sekunden später stellte Johannes Schmid mit seinem Premierentreffer auf 5:3. Zwar gab es in den folgenden Minuten noch weitere Chancen für den DSC, ein weiterer Treffer sollte in diesem Abschnitt allerdings nicht mehr fallen.

Im Schlussabschnitt kam die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger gut aus der Kabine und erzielte in der 46. Minute in eigener Unterzahl durch Petr Stloukal den Anschlusstreffer. Der DSC drückte nun auf den Ausgleich, während sich die Islanders auf Entlastungsangriffe fokussierten. Einer dieser Angriffe führte in der 50. Minute zum 6:4. Robin Wucher zog aus dem Halbfeld einfach mal ab und der Puck fand den Weg an Pielmeier vorbei ins Tor. Die Deggendorfer warfen noch einmal alles nach vorne, fanden allerdings keinen Weg mehr das Spiel noch zu ihren Gunsten umzubiegen. Im Gegenteil: Als Timo Pielmeier kurz vor Ende der Partie vom Eis ging, trafen die Lindauer durch Desautels ins verwaiste Tor zum 7:4 Endstand.

Neben der Niederlage gab es für die Deggendorfer noch einen zusätzlichen Wermutstropfen. Stürmer Niklas Pill schied im zweiten Abschnitt verletzungsbedingt aus und konnte die Partie nicht beenden.

Bereits am kommenden Mittwoch geht es für den Deggendorfer SC mit dem nächsten Heimspiel weiter. Zu Gast in der Festung an der Trat ist um 18 Uhr der EC Peiting

