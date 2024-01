„Keine Entscheidung gegen den Club, sondern fÃ¼r meine Familie“ – Sandro SchÃ¶nberger verlÃ¤sst die Straubing Tigers am Saisonende nach 16 Jahren

Artikel anhören Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers geben bereits heute eine Personaländerung, die nach Ende der laufenden Spielzeit eintritt, bekannt. Sandro Schönberger wird...

Artikel anhören Artikel anhören

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers geben bereits heute eine Personaländerung, die nach Ende der laufenden Spielzeit eintritt, bekannt.

Sandro Schönberger wird den niederbayrischen PENNY DEL-Club verlassen.

Zum gebürtigen Weidener erklärt Jason Dunham: „Ich kann gar nicht in einem Satz darstellen, was Sandro für unsere Organisation bedeutet. Er war und ist maßgeblich an der Entwicklung der Straubing Tigers beteiligt und hat uns bei vielen Entscheidungen unterstützt. Sandro ist in den vergangenen 15 Jahren zum absoluten Urgestein unseres Clubs geworden. Er hat sich zur Leitfigur – auf und neben dem Eis und nicht nur für die Mannschaft, sondern für die ganze Region – entwickelt. Mit seinem Ehrgeiz und seiner Opferbereitschaft ist er ein wahres Vorbild und ein geschätzter Teamkollege.“ Der Sportliche Leiter ergänzt: „Ich möchte mich bei Sandro, seiner Frau Caroline und ihren Kindern für alles bedanken, was sie für die Straubing Tigers getan haben. Sie haben uns bereichert und werden hier immer willkommen sein. Ich bin mir sicher, dass Sandro und ich uns auch weiterhin gegenseitig unterstützen werden.“

Mit folgendem Statement äußert sich Sandro Schönberger zu seinem Abgang:

Liebe Tigers-Fans,

ich muss Euch heute schweren Herzens mitteilen, dass ich mich nach Ende dieser Saison von Euch verabschieden werde. Ich habe mich entschlossen, nach dieser Spielzeit zu meiner Familie zurückzukehren. Glaubt mir: diese Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen und war keine Entscheidung gegen den Club, sondern für meine Familie.

Es war mir eine Ehre und erfüllt mich mit ganzem Stolz, über 15 Jahre lang Teil dieses unglaublich tollen Clubs gewesen zu sein. Die Straubing Tigers haben in dieser Zeit eine enorme Entwicklung hingelegt. Zusammen sind wir durch Höhen sowie Tiefen gegangen und haben gemeinsam viel erreicht. Ihr alle habt es meiner Familie und mir unwahrscheinlich leicht gemacht, sich wohl zu fühlen und deshalb werden wir für immer mit dieser Region, Stadt und natürlich mit den Straubing Tigers verbunden sein.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei unserer Geschäftsführerin Gaby Sennebogen und bei unserem Sportlichen Leiter Jason Dunham für Ihre Unterstützung und das Vertrauen, das sie in all den Jahre in mich hatten, bedanken.

Mein ewiger Dank gilt selbstverständlich auch meiner Frau Caroline und meinen Kindern für ihre unerschütterliche Unterstützung – nur durch sie konnte ich mich immer voll und ganz auf das Eishockey konzentrieren.

Ich werde die letzten Monate jeden einzelnen Moment mit Euch im Stadion genießen und die so magische Atmosphäre am Pulverturm aufsaugen. Ich werde bis zur letzten Sekunde alles dafür geben, dass wir unsere sportlichen Ziele gemeinsam erreichen können. Wir spielen bis dato eine sehr starke Saison, zusammen mit Euch wollen wir jetzt im Endspurt nochmal durchstarten.

Ich verlasse Euch nach dieser Saison zwar als Spieler, dafür werde für immer Fan der Straubing Tigers sein. Da könnt Ihr Euch sicher sein. Danke Straubing. Danke Tigers.

Euer Capitano Sandro