Kein versÃ¶hnlicher Jahresabschluss: Deggendorfer SC unterliegt den HÃ¶chstadt Alligators

Der Deggendorfer SC musste am Montagabend die zweite Heimniederlage in Folge schlucken.

Vor 1880 Zuschauer in der Festung an der Trat unterlag das Team von Trainer Jiri Ehrenberger am Montagabend den Höchstadt Alligators mit 4:5.

Der Deggendorfer Übungsleiter kehrte – nach seinem krankheitsbedingten Ausfall am Samstag in Peiting – gegen die Franken zurück an die Bande. Auf dem Eis gab es hingegen keine Veränderungen. Es fehlten weiterhin Tomas Gulda, David Stach und Kevin Lengle.

Der erste Abschnitt dürfte für die Deggendorfer Akteure ein Déjà-Vu hervorgerufen haben. Der DSC in seinem Spiel zu kompliziert, während die Alligators die Hausherren mit einfachem Eishockey überrumpelten. Jack Bloem per Abfälscher (5.), Jake Fardoe von der blauen Linie (12.) und Raivo Freidenfelds per Abstauber (18.) brachten die Gäste noch vor der ersten Pause mit 0:3 in Front.

Der DSC kam im zweiten Drittel zielstrebiger aus der Kabine, brachte sich allerdings in der 28. Minute erneut in Bedrängnis. Nach Check an Patrik Rypar musste Petr Stloukal mit einer Spieldauerstrafe vorzeitig unter die Dusche. Doch die Hausherren überstanden diese Situation und kamen kurze Zeit später zum ersten Treffer. Antonin Dusek stocherte den Puck in der 33. Minute zum 1:3 über die Linie. Die Deggendorfer waren nun spielbestimmend und kamen kurz vor der zweiten Pause zum 2:3. Dieses Mal war es Jaroslav Hafenrichter, der einen Schuss von Silvan Heiß in der 40. Minute unhaltbar abfälschte.

Der Schlussabschnitt begann aus Deggendorfer Sicht mit einem Nackenschlag: Jack Bloem traf nach 39 Sekunden per Alleingang zum 2:4. Doch der DSC blieb dran und kam drei Minuten später wieder heran. Marco Baßler traf im Powerplay zum 3:4. Es ging jetzt hin und her: Zunächst stellte Seewald in der 47. Minute den alten Abstand wieder her, ehe Antonin Dusek knapp sechs Minuten vor Ende der Partie wieder auf 4:5 verkürzte. Kurz vor Ende nahm Ehrenberger noch Pielmeier zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Diese Maßnahme zeigte allerdings keine Wirkung und die Alligators entführten alle drei Punkte aus Deggendorf.

Weiter geht es für den Deggendorfer SC erst wieder im neuen Jahr. Zu Gast ist die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger am Freitagabend beim EV Füssen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV