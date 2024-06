Kein Triumph fÃ¼r Draisaitls Edmonton Oilers in Spiel sieben: Florida Panthers sichern sich den Gewinn des Stanley Cup 2024

Sunrise, Florida. (EM) Die Florida Panthers haben den sensationellen Comeback-Lauf der Edmonton Oilers doch noch gestoppt und sich mit einem 2:1 Sieg im alles...

Sunrise, Florida. (EM) Die Florida Panthers haben den sensationellen Comeback-Lauf der Edmonton Oilers doch noch gestoppt und sich mit einem 2:1 Sieg im alles entscheidenden siebten Finalspiel den Gewinn des Stanley Cup 2024 gesichert.

Nach drei Finalspielen führten die Panthers bereits mit 3:0 in der Serie, dann folgte Edmontons krasse Aufholjagd mit drei Siegen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag gingen die gastgebenden Panthers durch Verhaeghe (5.) früh mit 1:0 in Führung. Nur 77 Sekunden später glich Janmark für die Oilers zum 1:1 aus. Im kampfbetonten Mitteldrittel brachte Reinhart (36.) die Panthers wieder in Führung.

Edmonton brachte im Schlussdrittel seine Superstars McDavid, Draisaitl und Hyman immer häufiger aufs Eis, doch die Panthers und Keeper Bobrovsky hielten Stand und brachten letztendlich den knappen Sieg über die Ziellinie.

Somit können die Panthers als Finalist 2023 nun den Gewinn des Stanley Cup feiern.

Connor McDavid zum MVP der Playoffs gewählt

Ein kleiner Trost bleibt den Oilers: Connor McDavid wurde mit der Conny Smyth Trophy ausgezeichnet. Diese Ehrung erhält der wertvollste Spieler (MVP) der Playoffs. McDavid erzielte i den Playoffs 42 Scorerpunkte. Er ist erst der sechste Spieler in der langen NHL-Historie eines unterlegenen Finalisten, dem diese Ehre zuteil wird.