Rittner Buam SkyAlps

Kein siebter Italienmeistertitel für die Rittner Buam SkyAlps

12. Januar 20262 Mins read53
© Diego Barbieri, Rittner Buam
Mailand. (PM Buam) So haben sich die Rittner Buam SkyAlps das Finale der IHL Serie A am Sonntagabend in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena von Mailand nicht vorgestellt.

Gegen den HC Migross Asiago mussten sich die Blau-Roten mit 3:8 geschlagen geben und haben damit den siebten Italienmeistertitel der Vereinsgeschichte verpasst.

Vor einer abermals großartigen Kulisse in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena erwischten die Rittner Buam SkyAlps die Definition eines Fehlstarts, denn nach nicht einmal sieben Minuten lagen die Blau-Roten mit 0:4 in Rückstand. Die Treffer von Filippo Rigoni (2.22) per glücklichem Rebound nach einem Rittner Befreiungsschlag, Chiodo (3.57) nach einem sehenswerten Steilpass von Valentini sowie Porco und erneut Filippo Rigoni mit zwei Schüssen auf das kurze Eck (6.36 und 6.46) waren eine eiskalte Dusche für die MacQueen-Truppe. Dabei glänzte Asiago mit einer gnadenlosen Effizienz, während Rittens Angriffe zunächst keinen Weg ins Tor fanden. Nach einigen besseren Chancen kam der Buam-Motor aber ins Laufen und ein Distanzschuss von Fink, der über den Innenpfosten im Netz landete (15.58), sorgte für den wichtigen Anschlusstreffer vor der ersten Drittelpause.

Doch auch im zweiten Drittel agierte Ritten in der Abwehr zu fehleranfällig und fing sich das 1:5 durch Porco nach Assist von Valentini ein (23.58). Auf der Gegenseite schoss Alderson aus aussichtsreicher Position drüber (28.), ehe Asiago Rittens Lage noch weiter verschärfte. Denn im Powerplay erhöhte Porco auf 6:1 und vollendete damit seinen Hattrick (31.45). Ritten musste antworten und zeigte, dass auch sie Meister im Überzahlspiel sind. Zuerst traf Alderson im Powerplay (36.05), wenig später machte es ihm Insam nach (38.56). Die Aufholjagd schien gestartet, doch noch vor der Drittelpause kam der nächste Dämpfer, als Traversa nach einer Ablage von Magnabosco den zehnten Treffer der Partie erzielte (39.28).

Nach einigen Rittner Schussversuchen fiel im Schlussdrittel nach genau sechs Minuten die Vorentscheidung, als Casetti nach Vorlage von Valentini per Tap-in auf 8:3 für Asiago stellte (46.00). Obwohl Ritten klar war, dass sie dieses Spiel nicht mehr gewinnen würden, zeigten sie in der verbleibenden Zeit doch noch Moral und erarbeiteten sich auch die ein oder andere gute Gelegenheit, die aber keinen Treffer herbeibrachte. Am Ende blieb es beim 8:3-Sieg für den HC Migross Asiago, der sich damit zum Meister der IHL Serie A 2025/26 kürte.

Final Four IHL Serie – Finale

HC Migross Asiago – Rittner Buam SkyAlps 8:3 (4:1, 3:2, 1:0)
Tore: 1:0 Filippo Rigoni (2.22), 2:0 Chiodo (3.57), 3:0 Porco (6.36), 4:0 Filippo Rigoni (6.46), 4:1 Fink (15.58), 5:1 Porco (23.58), 6:1 Porco (31.45/PP1), 6:2 Alderson (36.05/PP1), 6:3 Insam (38.56/PP1), 7:3 Traversa (39.28), 8:3 Casetti (46.00)

