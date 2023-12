Kein SchÃ¶nheitspreis, aber zwei wichtige Punkte fÃ¼r die Augsburger Panther gegen Iserlohn

Artikel anhören Augsburg. (MK) Nein, einen Eishockey-Leckerbissen hatte wohl niemand im Duell Panther gegen Roosters erwartet. Alles, was für beide Teams zählte war die...

Augsburg. (MK) Nein, einen Eishockey-Leckerbissen hatte wohl niemand im Duell Panther gegen Roosters erwartet. Alles, was für beide Teams zählte war die möglichst volle Punktausbeute.

Am Ende stand ein 2:1 Sieg nach Verlängerung für Augsburg auf dem Videowürfel im Curt-Frenzel-Stadion. Damit blieben zwei Zähler in der Fuggerstadt und ein Punkt ging mit in den Bus nach Iserlohn. In der prekären Lage der Roosters ist das zu wenig, um endlich einen echten Schritt nach vorne im Abstiegskampf zu schaffen.

Die erste gute Gelegenheit im Spiel eröffnete sich Iserlohns Cornel (2.), der aus dem Slot an Panther-Keeper Keller scheiterte. Die erste Strafe gegen Iserlohns Eliot nutzten die Panther durch Southerns Strahl von der blauen Linie (3.), der hinter Jenike zum 1:0 einschlug. Die Gäste konnten trotz Strafe gegen Mitchell (7.) und Sezemsky (13.) kein Kapital aus ihren Überzahlsituationen schlagen. Jentzsch und Ziegler verpassten während der Strafe gegen Mitchell mit guten Chancen den Ausgleich. Mit zunehmender Spielzeit verflachte das Match spielerisch. Insbesondere die Roosters offenbarten im Spielaufbau teilweise eklatante Schwächen.

Das Spiel blieb im Mitteldrittel arm an Höhepunkten. Vor allem die Special-Teams hätten dem Match Tore verleihen können, aber sowohl die Roosters (28.) während Hakulinens Strafe, wie auch die Gastgeber während Eliots Hinausstellung (31.) vergaben die wenigen Gelegenheiten. Ziegler (28.) für Iserlohn im Powerplay scheiterte ebenso wie Sebok mit seinem Konter in Unterzahl. Shinkaruk (36.) gelang ebenso wenig der Ausgleich, wie Soramies (37.) der zweite Treffer für Augsburg. Somit ging es mit der knappen 1:0 Führung in den letzten Abschnitt.

Chancen hatte Iserlohn auch weiterhin, aber Shinkaruk (42.) scheiterte erneut am guten Keller im Pantherkasten. Strafen gegen Puempel und Rantakari ließen die Sauerländer erneut ungenutzt verstreichen. Ärgerlich für Iserlohn, dass Cornel aus dem Slot (49.) verzog. Immer dann, wenn es auf beide Seiten einmal brenzlig wurde, dann waren die Torhüter Keller und Jenike zur Stelle. Für die 5512 Zuschauer war das Match über weite Strecken absolute Hausmannskost. Kämpferisch stimmte auf beiden Seiten der Einsatz, aber spielerisch agierten beide Mannschaften zu oft völlig ideenlos. Und wie so oft in ergebnistechnisch engen Spielen, zogen die Roosters 105 Sekunden vor Spielende früh Keeper Jenike für den sechsten Feldspieler. Iserlohn warf tatsächlich alles nach vorne und schaffte durch Ugbekile 52 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit doch noch den Ausgleich.

In der anschließenden Overtime beendete Oldie TJ Trevelyan das Match nach 1:16 Minuten mit dem 2:1 Siegtreffer für die Panther. Einen Abpraller hatte er gedankenschnell eingenetzt.

Tabellarisch haben die Fuggerstädter nun sieben Zähler Vorsprung auf den Letzten Iserlohn. Für die Roosters ist das rettende Ufer (Nürnberg) fünf Zähler entfernt.

Am Freitag empfängt Iserlohn die Löwen Frankfurt, Augsburg erwartet die Straubing Tigers.

