„Kein neues Angebot unterbreitet“ – Eispiraten Crimmitschau trennen sich von Abwehrroutinier

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau und Sören Sturm werden ab sofort getrennte Wege gehen. Nach einer Spielzeit in Westsachsen wird der 34-jährige Verteidiger...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau und Sören Sturm werden ab sofort getrennte Wege gehen.

Nach einer Spielzeit in Westsachsen wird der 34-jährige Verteidiger in der kommenden Saison nicht mehr Teil der Crimmitschauer sein, sondern sich einem anderen Club anschließen und somit einer neuen Herausforderung stellen.

Sören Sturm, der in seiner Karriere bereits für zahlreiche Mannschaften in der ersten und zweiten Liga Erfahrung sammeln konnte, wechselte im vergangenen Sommer von den Tölzer Löwen aus der Oberliga Süd nach Crimmitschau zurück in die DEL2. Dabei benötigte der rechtsschießende Verteidiger keine lange Anlaufzeit, sondern entwickelte sich schnell zu einer wichtigen Stütze im Abwehrverbund. In insgesamt 64 Hauptrunden- und Playoffspielen gelangen dem Defensivmann, der sich schnell zu einem der Publikumslieblinge im Team von Cheftrainer Jussi Tuores entwickelte, vier eigene Treffer und zwölf Vorlagen.

„Wir haben uns dazu entschieden, Sturmi kein neues Angebot zu unterbreiten. Dies ist uns nicht leichtgefallen, aber es sollen gewisse Veränderungen stattfinden und es gilt auch die Zwänge der verschiedenen Altersbeschränkungen in unserer Liga zu beachten. Wir bedanken uns für seinen stets 100-prozentigen Einsatz und das Geleistete im Dress der Eispiraten und wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Lebensweg“, sagt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

„Leider wurde mir mitgeteilt, dass es für mich bei den Eispiraten nicht weitergeht. Dennoch wollte ich mich bei der gesamten Organisation, für die Chance die man mir gegeben hat, bedanken – sei es Management, die Geschäftsstelle, das Trainerteam, meine Teamkameraden und einige neu gewonnene Freunde“, erklärt Sören Sturm. „Der größte Dank geht allerdings an alle Fans. Was ihr diese Saison geleistet habt, war unglaublich und hat mir einige Male Gänsehautmomente beschert“.