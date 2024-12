Kein â€žleichtesâ€œ Spiel mehr fÃ¼r den SCR – Freitag in Memmingen, Sonntag daheim gegen Stuttgart

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Viele Gegentore, teils deutliche Niederlagen, Tabellenplatz 8. Sicher gab es vor dieser Saison seitens vieler Anhänger unseres Oberliga-Teams die Erwartung, von...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Viele Gegentore, teils deutliche Niederlagen, Tabellenplatz 8. Sicher gab es vor dieser Saison seitens vieler Anhänger unseres Oberliga-Teams die Erwartung, von Beginn an um einen der Plätze 3 bis 6 mitspielen zu können.

Angesichts der letzten Ergebnisse hat sich – verständlicherweise – Ernüchterung breitgemacht. Hauptgrund dafür, dass Mannschaft und Fans diese sportliche Berg- und Talfahrt erleben müssen, ist die schier kein Ende nehmende Liste der Ausfälle: Dibelka, Kircher, Mechel, Körner, Hofmann, Schwarz, zuletzt auch noch Boehm, Fergus und Gerg. Wer vom verbleibenden Rest irgendwie spielen kann (und sei es mit zusammengebissenen Zähnen), muss ran – genauso wie die Nachwuchsspieler, die nicht selten an einem Wochenende für die U20-Junioren und den Profikader aufs Eis gehen. Die Youngsters machen ihre Sache gut, doch die Kohlen aus dem Feuer holen können auch sie nicht.

Auf die mögliche Vermeidung von gravierenden Verletzungen angesprochen, meint Verteidiger Jan Niklas Pietsch im Interview: „Meines Wissens hatten wir keine muskulären Verletzungen. Sie sind tatsächlich fast alle durch Zweikämpfe oder geblockte Schüsse entstanden. Ich würde sagen, hier war viel Pech im Spiel.“ Gerade die Defensive war es, die im Vergleich zur Vorsaison stark umgebaut werden musste. Dazu Jan Niklas: „Alle fünf Feldspieler plus Torwart verteidigen zusammen. Wir haben noch Verbesserungspotenzial, aber wir arbeiten jeden Tag hart daran, defensiv stabiler zu werden.“

Das klingt wie ein geeignetes Motto für das Spiel am Freitag in Memmingen (20:00 Uhr, live auf Sprade.TV). Beim Tabellendritten hängen die Trauben sicher sehr hoch, doch wenig Tore zu kassieren und diszipliniert zu bleiben (wie Coach Marton wiederholt gefordert hat), wären Bausteine für einen überraschenden, aber nicht unmöglichen Erfolg im Unterallgäu.

Am Sonntag dann kommt es zum erneuten Duell gegen die Rebels Stuttgart. Eine Mannschaft, gegen die der SCR eine „weiße Weste“ hat, sprich: alle bisherigen Duelle gewinnen konnte (wie auch gegen Füssen und Lindau). Doch wer glaubt, diese Partie würde zum Selbstläufer, sei gewarnt: Es wird keine leichten Spiele mehr geben für den SC Riessersee. Denn keine Mannschaft dieser Oberliga Süd ist „Kanonenfutter“. Und die Spieler, die nun hoffentlich peu à peu in den Kader zurückkehren, werden nicht sofort 100% geben können.

Bis die volle Mannschaftsstärke erreicht ist (und auch danach) werden daher einfache Rezepte am ehesten helfen: Körperbetont spielen, aber von der Strafbank wegbleiben, defensiv diszipliniert stehen, wenig Scheiben herschenken – und kämpfen! Wenn das Erfolg zeigt, werden es bestimmt auch die treuen Fans im OEZ entsprechend honorieren. Apropos OEZ: Jan Niklas Pietsch findet das Stadion „eines der besten in der Oberliga“ und die Arbeit im Sportclub „sehr professionell“. Die Voraussetzungen sind also nach wie vor gut. Und Jan Niklas glaubt auch: „Früher oder später kommt auch der Erfolg wieder.“

Tickets für die Heimspiele gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/scr-ticketshop oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Die Abendkasse wird 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet. Sämtliche Begegnungen werden live auf Sprade.TV übertragen.

