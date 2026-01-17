Kein Ertrag in Mittelfranken für Bayreuth

Bayreuth. (PM Tigers) Nach vier Partien, die Sam Verelst verletzt pausieren musste, konnte der Kapitän am heutigen Abend wieder ins Spielgeschehen eingreifen und komplettierte mit seinem Einsatz das volle Lineup der onesto Tigers.

Die Tigers starteten, obwohl nach 3 Minuten in Unterzahl, mit der ersten guten Möglichkeit der Partie, als Bollers die Scheibe abfing und alleine auf Ganz zulaufen konnte. Knapp scheiterte der Bayreuther Top-Scorer, was in der gleichen Überzahlsituation der Gastgeber noch bestraft werden sollte. Nämlich dann, als Fardoe die Scheibe in den Slot „warf“ und Sokolov dieser die entscheidende Richtungsänderung mitgab, was gleichbedeutend mit der Führung war. In der Folge taten sich die Tigers schwer ins Spiel zu finden und kamen, wenn überhaupt, durch Einzelaktionen zu einigen wenigen Chancen. So scheiterte zwei Mal in kurzer Abfolge Zimmermann, der sich durchgesetzt hatte. Als die Tigers einmal gut kombinierten und Bollers auf Barber legte, dieser die Scheibe schnell zu Spacek brachte, waren die Tigers mit dem Ausgleichstreffer auf dem Scoreboard. Dies war jedoch nur eine kurze Momentaufnahme, da auf der anderen Seite Rypar einen „Abfälscher“ keine Minute später im Tor der Tigers unterbrachte und man entsprechend mit einer Führung in die Pause gehen konnte.

So wie der erste Abschnitt endete – mit einer Möglichkeit durch Barber für die Tigers – so fing der Mittelabschnitt auch an. Jedoch ohne einen Erfolg zu generieren. Diesen hatten die Gastgeber, die nach 23 Minuten durch Franzese, der das Spielgerät über die Linie arbeitete, erneut auf die Anzeigentafel kamen. Vojcak veredelte die Führung kurz darauf mit einem platzierten Schuss aus halblinker Position, der zum 4:1 im rechten oberen Toreck einschlug. Zimmermann und Erikkson auf der anderen Seite verpassten im weiteren Verlauf gute Möglichkeiten, bevor Bauhof auf die Strafbank musste. Hier war es Brown, der einen Konter in Unterzahl fahren konnte, jedoch keinen Abschluss fand. Als sich Barber 2+2 Minuten abholte und Brown ebenfalls rausgeschickt wurde, nutzten dies die Alligators, um in doppelter Überzahl den nächsten Treffer zu setzen und mit 5:1 eine komfortable Führung in die Pause mit zu nehmen.

Den Ansatz im Schlussabschnitt nochmal ranzukommen, verspielte man schnell, nachdem man zunächst durch Schusser, der von Zimmermann eingesetzt wurde, zum 5:2 traf aber beinahe im direkten Gegenzug wieder einen schnellen Gegentreffer hinnehmen musste, den Gron nach feiner Vorarbeit seiner Mitspieler erzielte. Und so war es auch beim Treffer durch Nedved, der in kürzester Zeit durch die Alligators gekontert wurde um den alten Abstand wieder herzustellen, sodass am Ende ein 7:3 auf dem Videowürfel zu lesen war.

So rutschte man, nachdem Peiting sein Spiel am heutigen Abend gewonnen hat, auf den 8. Platz in der Tabelle, die in dem Bereich der Tigers, von Peiting und Lindau sehr eng zusammen liegt.

„Höchstadt hat gut gespielt. Es bleibt bei uns die gleiche Geschichte wir in vier Spielen zuvor. Wir sind weiter im Tief und haben nur eine Reihe, die trifft. Langsam wird dies zum großen Problem. Zudem hat unsere 2. Reihe fünf Gegentore bekommen. Das ist unakzeptabel. Die Jungs müssen innerlich für sich schauen, was sie für uns tun können. Ich hoffe sehr, dass wir das korrigieren können und am Sonntag besser spielen“, äußerte sich Head-Coach Suarez nach dem Spiel.

Für die onesto Tigers geht es am Sonntag mit einem Heimspiel weiter. Um 18 Uhr gibt der aktuelle Tabellenvierte aus Bad Tölz seine Visitenkarte im Bayreuther Tigerkäfig ab, bevor man am Dienstag darauf um 20 Uhr beim SC Riessersee um Punkte kämpft.

-av-

Höchstadt Alligators vs. onesto Tigers 7:3 (2:1, 3:0, 2:2)

Höchstadt: Ganz, Zimmermann – Fardoe (2), Hane, Vojcak, Mastic, Stobbe, Weidner – Seewald, Erikkson, Gron, Dalldush (2), Guft-Sokolov (2), Rypar (2), Swinnen, Jiranek, Jelavic, Franzese, Zap, Schaller

Bayreuth: Meier, Arendas – Spacek, Nedved, Schusser (2), Pietsch (2), Hüserich, Müllejans, Leask – Bollers, Barber (4), Brown (4), Hammerbauer, Habeck, Piskor, Verelst, Zimmermann, Lüsch (2), Bauhof (2), Maschke, Stelzmann

Schiedsrichter: Ruhnau, Lajoie – Emminger, Reitz

Zuschauer: 1.147

Strafen: Höchstadt: 8 Bayreuth: 16 PP: Höchstadt: 2/7 Bayreuth: 0/3

Torfolge: 1:0 (5.) Sokolov (Fardoe, Gron) PP1, 1:1 (18.) Spacek (Bollers, Barber), 2:1 (19.) Rypar (Mastic, Vojcak), 3:1 (23.) Franzese (Schaller, Zap), 4:1 (25.) Vojcak (Mastic, Dalldush), 5:1 (38.) Seewald, 5:2 (43.) Schusser (Zimmermann, Bauhof), 6:2 (44.) Gron (Erikkson, Seewald), 6:3 (55.) Nedved (Spacek, Bollers), 7:3 (58.) Gulf-Sokolov (Franzese, Stobbe) SH1

