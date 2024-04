Kein April-Scherz: Niklas Pill verlÃ¤ngert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr

Deggendorf. (PM DSC) Nachdem der Deggendorfer SC auf seinen Social-Media-Kanälen ja mit einem Augenzwinkern um Unterstützung bei der Kaderplanung gebeten hatte, ist man nun...

Deggendorf. (PM DSC) Nachdem der Deggendorfer SC auf seinen Social-Media-Kanälen ja mit einem Augenzwinkern um Unterstützung bei der Kaderplanung gebeten hatte, ist man nun froh, die nächste Personalie für die Spielzeit 2024/2025 fixiert zu haben.

Angreifer Niklas Pill verlängert seinen Vertrag um eine weitere Saison und geht nun in sein drittes Jahr im Jersey des Deggendorfer SC.

Mehrfach wurde der junge Stürmer von Verletzungen zurückgeworfen, arbeitete sich aber jedes Mal wieder zurück aufs Eis.

Mit 18 Scorerpunkten in der abgelaufenen Spielzeit konnte der gebürtige Landshuter seine Ausbeute im Vergleich zur Saison 2022/2023 verdoppeln.

„Mit Niklas bleibt uns ein junger Stürmer im Kader erhalten. Man merkt seinem Spiel an, dass er sich sportlich Schritt für Schritt weiterentwickelt. Mit uns hat er nun auch seine zweiten Play-Offs in seiner Karriere gespielt und gezeigt, wie wichtig er für sich und seine Teamkameraden sein kann. Zudem kennt er unser Umfeld und weiß was er an uns hat“ stellt der Sportliche Leiter des DSC, Thomas Greilinger, fest.

Der aktuelle Kader des Deggendorfer SC für die Saison 2024/25

Tor: Timo Pielmeier

Abwehr: Silvan Heiß, Ondrej Pozivil, Marcel Pfänder, Alex Grossrubatscher

Angriff: Thomas Pielmeier, Leon Draser, Marco Baßler, Petr Stloukal, David Stach, Niklas Pill