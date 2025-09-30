Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Starbulls Rosenheim Kein Anschlussvertrag! Das Tryout von Daniel Weiß in Rosenheim endet
Starbulls RosenheimTransfermarkt GER

Kein Anschlussvertrag! Das Tryout von Daniel Weiß in Rosenheim endet

30. September 20251 Mins read241
Share
Daniel Weiß im Trikot der Moskitos Essen - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim geben bekannt, dass der Tryout-Vertrag mit Stürmer Daniel Weiß ausgelaufen ist.

Ein Anschlussvertrag wird nicht zustande kommen. Damit gehört der 35-Jährige ab sofort nicht mehr zum Aufgebot der Starbulls.

Headcoach Jari Pasanen zu Daniel Weiß: „Daniel hat von Beginn an mit großer Professionalität und hohem Einsatz agiert. Er hat gezeigt, dass er ein erfahrener Spieler ist, der unserer Mannschaft auch in kurzer Zeit wertvolle Impulse geben konnte. Wir wünschen Daniel für seine sportliche wie auch persönliche Zukunft nur das Beste.“

Daniel Weiß war im August per Tryout nach Rosenheim gekommen und kam sowohl in Vorbereitungsspielen als auch in den ersten Partien der Hauptrunde für die Starbulls zum Einsatz. Letztlich haben sich die Verantwortlichen des Vereins jedoch dazu entschieden, sportlich einen anderen Weg einzuschlagen und den Vertrag mit Daniel nicht zu verlängern.

Die Starbulls Rosenheim bedanken sich bei Daniel Weiß für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine weiteren Schritte alles Gute.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

16
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Franz Fritzmeier: "Wir tun insgesamt gut daran, auf uns zu schauen" - Roosters vor richtungsweisender Woche: Frankfurt daheim, Mannheim auswärts

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Saale Bulls HalleTransfermarkt GER

Saale Bulls Halle: Adäquater Ersatz auf der Goalie-Position gefunden!

Halle. (PM Saale Bulls) Die Saale Bulls haben auf den verletzungsbedingten Ausfall...

By30. September 2025
Lausitzer FüchseTransfermarkt GER

Lausitzer Füchse nehmen Georgiy Saakyan mit Tryout-Vertrag ins Aufgebot

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben ihr Team bis zur Länderspielpause...

By30. September 2025
Löwen FrankfurtTransfermarkt GER

Löwen Frankfurt und Lua Niehus lösen Vertrag auf

Frankfurt. (PM Löwen) Die Löwen Frankfurt sind dem Wunsch von Verteidiger Lua...

By30. September 2025
Bietigheim SteelersStarbulls Rosenheim

Starbulls Rosenheim: Järveläinen-Hattrick beim 6:3-Auswärtssieg in Bietigheim

Rosenheim. (PM Starbulls) Am 4. Spieltag gelang den Starbulls Rosenheim in der...

By29. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten