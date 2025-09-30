Kein Anschlussvertrag! Das Tryout von Daniel Weiß in Rosenheim endet

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim geben bekannt, dass der Tryout-Vertrag mit Stürmer Daniel Weiß ausgelaufen ist.

Ein Anschlussvertrag wird nicht zustande kommen. Damit gehört der 35-Jährige ab sofort nicht mehr zum Aufgebot der Starbulls.

Headcoach Jari Pasanen zu Daniel Weiß: „Daniel hat von Beginn an mit großer Professionalität und hohem Einsatz agiert. Er hat gezeigt, dass er ein erfahrener Spieler ist, der unserer Mannschaft auch in kurzer Zeit wertvolle Impulse geben konnte. Wir wünschen Daniel für seine sportliche wie auch persönliche Zukunft nur das Beste.“

Daniel Weiß war im August per Tryout nach Rosenheim gekommen und kam sowohl in Vorbereitungsspielen als auch in den ersten Partien der Hauptrunde für die Starbulls zum Einsatz. Letztlich haben sich die Verantwortlichen des Vereins jedoch dazu entschieden, sportlich einen anderen Weg einzuschlagen und den Vertrag mit Daniel nicht zu verlängern.

Die Starbulls Rosenheim bedanken sich bei Daniel Weiß für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine weiteren Schritte alles Gute.

