Kehraus-Krimi gegen Kassel: Zum dritten Mal 3:2 nach Overtime

Rosenheim. (PM Starbulls) Im dritten Saisonvergleich zwischen den Starbulls Rosenheim und den Kassel Huskies hieÃŸ es zum dritten Mal 2:2 nach regulÃ¤rer Spielzeit â€“ und zum dritten Mal waren es die GrÃ¼n-WeiÃŸen, die sich den Zusatzpunkt holten.

Wie schon im ersten Heimspiel gegen die Nordhessen war Shane Hanna auch am Abend des Faschingsdienstags der Rosenheimer SiegtorschÃ¼tzen zum 3:2 â€“ in der drittletzten Sekunde der VerlÃ¤ngerung. Durch den Zwei-Punkte-Erfolg im Kehraus-Krimi haben die Starbulls als Tabellendritter in der DEL2 sechs Spieltage vor Hauptrundenende nun acht Punkte Vorsprung auf den Tabellenvierten Ravensburg und ein komfortables Polster von bereits zwÃ¶lf ZÃ¤hlern auf den TabellenfÃ¼nften Bietigheim.

3.616 Zuschauer kamen am Faschingsdienstag ins ROFA-Stadion zur Nachholpartie des 44. Spieltags der DEL2 zwischen den Starbulls Rosenheim und den Kassel Huskies. Im Topspiel des Tabellenzweiten gegen den Dritten wartete Rosenheims Headcoach Jari Pasanen mit einer kleinen Ãœberraschung im Line-Up auf: Charlie Sarault, etatmÃ¤ÃŸig Center, Ã¼bernahm die Rolle als AuÃŸenstÃ¼rmer in der Linie mit Luigi Calce und Jordan Taupert. Nicht dabei war der finnische StÃ¼rmer Teemu Pulkkinen, dem Pasanen eine kleine familiÃ¤re Auszeit in der nordischen Heimat gewÃ¤hrte. Das Rosenheimer Tor hÃ¼tete Oskar Autio.

Im Fokus stand aber zunÃ¤chst Kassels Keeper Oleg Shilin. Der Russe mit deutschem Pass lieÃŸ sich frÃ¼h von einem frechen Schuss aus der Drehung von Charlie Sarault Ã¼berraschen. Aus BandennÃ¤he flutschte der Puck ins Netz und die Starbulls lagen nach 112 Sekunden schon in FÃ¼hrung. Auch fÃ¼nf Minuten spÃ¤ter sah Shilin etwas unglÃ¼cklich aus. Seinen Befreiungsschlag fing C.J. Stretch an der blauen Linie ab, lieÃŸ Huskies-Verteidiger Simon SchÃ¼tz sehenswert aussteigen und versenkte den Puck hoch im linken Eck zum 2:0 (7.). Es war der sechste Torerfolg des Rosenheimer TeamkapitÃ¤ns im sechsten Spiel hintereinander.

Aus heiterem Himmel kam Kassel zum Ausgleich: Marco MÃ¼ller verfehlte das Tor deutlich â€“ und vielleicht auch nicht ganz unabsichtlich â€“ und Yannik Valenti drÃ¼ckte die von der Bande zurÃ¼ckprallende Scheibe aus spitzem Winkel maÃŸgenau Ã¼ber die Torlinie (9.). Mitchell Hoelscher hatte per Direktabnahme aus kurzer Distanz keine Minute danach den Ausgleich auf dem SchlÃ¤ger, der Puck rauschte aber knapp am rechten Pfosten vorbei.

Lewis Zerter-Gossage (14.) und Sarault (15.) hÃ¤tten bei Rosenheimer GroÃŸchancen auf 3:1 stellen kÃ¶nnen, ehe Hunter Garlent im einzigen Kasseler Powerplay an diesem Abend am Pfosten scheiterte (19.). Das 2:2 fiel dann aber im zweiten Drittel durch einen Schuss von Tim Bender von der blauen Linie in die Tormitte. Oskar Autio hatte dabei freie Sicht und sah beim ersten Saisontreffer des Kasseler Verteidigers alles andere als gut aus (27.).

Nach Rosenheimer Vorteilen im ersten Drittel, waren im zweiten Spielabschnitt die personell herausragend besetzten GÃ¤ste das spielbestimmende Team. Die beiden Top-Offensivreihen der Nordhessen, u.a. mit dem zwei Tage zuvor gegen Ravensburg noch einen Neun-Minuten-Rekordhattrick feiernden Tristan Keck, hatten die Hausherren aber gut im Griff. Die Rosenheimer Defensive â€“ auch der angeschlagene Dominik Tiffels spielte â€“ Ã¼berzeugte auf ganzer Linie, Ex-Husky Joel Keussen ragte dabei neben Shane Hanna heraus. Im einzigen Rosenheimer Ãœberzahlspiel der intensiven, aber fairen Partie â€“ es gab auf jeder Seite nur eine einzige kleine Strafe â€“ funktionierte hingegen gar nichts.

Das ausgeglichene dritte Drittel lebte zunÃ¤chst von der Spannung, bot aber schlieÃŸlich auch schon einen Vorgeschmack auf die Playoffs. Kassel tat etwas mehr fÃ¼rs Spiel, die Hausherren lieÃŸen einige gute Konterchancen aus. Keeper Shilin zeigte nun mehrfach seine Klasse, unter anderem bei zwei satten AbschlÃ¼ssen von Fabian Dietz.

In der Schlussphase machten die Nordhessen noch einmal Druck und schnÃ¼rten die Starbulls einige Momente ein. Oskar Autio hievte seine GrÃ¼n-WeiÃŸen aber mit einer starken Parade gegen Hoelscher (57.) und einem spektakulÃ¤ren Fanghandreflex gegen den aus kurzer Distanz zum Abschluss gekommenen Hunter Garlent (59.) in die VerlÃ¤ngerung.

Torchancen gabs in der Overtime auf beiden Seiten. Einen Tick abgeklÃ¤rter wirkten nun aber die Gastgeber, die mit dem letzten noch mÃ¶glichen Angriff den Siegtreffer erzwangen. Scott Feser und Shane Hanna leiteten ein, Sarault legte vor das Tor und im Kufen-Ping-Pong des Zweikampfs zwischen Shane Hanna und Tim Bender fand der Puck den Weg aus kurzer Distanz Ã¼ber die Linie zum 3:2, als noch 2,7 Sekunden auf der Uhr waren. Der Videobeweis bestÃ¤tigte, dass der Treffer zur Krimi-Entscheidung auf regulÃ¤re Art zustande gekommen war.

Das nÃ¤chste Spiel in der DEL2 bestreiten die Starbulls am Freitag auswÃ¤rts gegen die Ravensburg Towerstars (20 Uhr), zum nÃ¤chsten Rosenheimer Heimspiel sind am Sonntag

die WÃ¶lfe vom EHC Freiburg zu Gast im ROFA-Stadion.