Keck schnÃ¼rt Dreierpack: Huskies besiegen Ravensburg mit 5:3

Kassel. (PM Huskies) Am heutigen Mittwochabend stand mit dem Aufeinandertreffen mit den Ravensburg Towerstars das nächste Top-Spiel in der Nordhessen Arena an. Die Huskies...

Kassel. (PM Huskies) Am heutigen Mittwochabend stand mit dem Aufeinandertreffen mit den Ravensburg Towerstars das nächste Top-Spiel in der Nordhessen Arena an.

Die Huskies legten einen Blitzstart hin, gaben ihre 2:0-Führung aber noch vor der ersten Pausensirene her. Weidner brachte die Schlittenhunde wieder in Front, Keck erhöhte im Schlussdrittel, ehe die Gäste es mit einem Shorthander nochmal spannend machten. Den Schlusspunkt setze abermals Keck, welcher mit seinem Treffer ins leere Tor seinen Hattrick komplettierte.

Der Start in die Partie hätte für die Huskies kaum besser verlaufen können. Bereits nach wenigen Sekunden war Garlent nach einem starken Forecheck in guter Abschlussposition, schoss aber über das Tor (1.). Eine Minute später lief es dann besser: Garlent konnte Keck auf dem linken Flügel anspielen und dieser unter die Latte zur frühen Führung vollenden. Nur kurze Zeit später folgte direkt der zweite Treffer des Abends. Cutler behielt auf dem linken Flügel die Ruhe und fand den heranstürmenden Turgeon, welcher Pertuch zum 2:0 verladen konnte (4.). Erst dann fanden auch die Gäste erstmals in die Offensive, belohnten sich aber direkt. Zwar konnte Maurer noch einen abgefälschten Schuss parieren (6.), wurde dann aber von Santos, ähnlich wie zuvor auf der anderen Seite, verladen (7.). Es dauerte etwas, ehe der nächste Treffer fiel. In der 15. Spielminute konnten die Towerstars aber in Person von Top-Scorer Fabian Dietz einen Konter zum 2:2 nutzen. Beinahe wären die Schlittenhunde dennoch mit einer Führung in die erste Pause gegangen, Pertuch parierte aber einen Schuss von Valenti mit dem rechten Schoner (16.).

Im zweiten Spielabschnitt verpassten die Huskies den erneuten Blitzstart. Keussen konnte nach einem Konter aus aussichtsreicher Position abschließen, verfehlte das Tor aber auf der linken Seite (21.). Auch in doppelter Unterzahl behielt Pertuch im Tor der Ravensburger die Oberhand und konnte so einen Abschluss von Olsen spektakulär mit der Fanghand parieren (26.). Anschließend erspielten sich die Gäste zunehmend mehr offensive Spielanteile und zwangen Maurer gleich zu mehreren starken Paraden. Wie es im Eishockey so oft ist, fiel der Führungstreffer aber für die Huskies: Weidner verzögerte seinen Abschluss in einem Konter lange und überwand Pertuch schließlich mit einem satten Handgelenksschuss unter die Latte zur 3:2-Pausenführung (36.).

Im Schlussabschnitt waren die Towerstars von Beginn an am Drücker, ein starker Block von Korte (45.) sowie Paraden von Maurer verhinderten aber den erneuten Ausgleich. Stattdessen erhöhten die Huskies durch einen weiteren Treffer von Keck, welcher im Slot von Olsen angespielt wurde (45.). In einem späten Powerplay hatten die Nordhessen so bereits die Chance auf die Vorentscheidung, mussten den Puck aber aus dem eigenen Tor fischen. Die Ravensburger kombinierten sich stark zu einem Shorthanded Goal von Neuzugang Karlsson (54.). Wieder war es Keck, der die Chance auf die direkte Antwort hatte. Pertuch hielt den Spielstand mit einer Blocker-Parade aber fest. So fiel die Entscheidung erst als der Schlussmann der Towerstars bereits zugunsten eines weiteren Feldspielers auf der Bank Platz genommen hatte. Die Huskies konnten die Scheibe erobern und fanden Keck, welcher sich mit seinem dritten Treffer für eine starke Leistung belohnen konnte.

Tore:

1:0 Keck (Garlent – 2. Min.)

2:0 Turgeon (Cutler, Weidner – 4. Min.)

2:1 Santos (Ketterer, Dietz – 7. Min.)

2:2 Dietz (Karlsson, Pfaffengut – 15. Min.)

3:2 Weidner (Sager, Keussen – 36. Min.)

4:2 Keck (Garlent, Olsen – 45. Min.)

4:3 Karlsson (SHG – Ketterer, Santos – 54. Min.)

5:3 Keck (ENG – Garlent, Bender – 60. Min.)