Keck mit historischem Hattrick: Huskies holen drei Punkte gegen Towerstars

Kassel. (PM Huskies) Am Sonntagabend waren die Towerstars zum Spitzenspiel zu Gast in der Probonio Arena.

Nach 9:29 Minuten erzielte Tristan Keck bereits seinen dritten Treffer des Spiels und sorgte so für den frühsten Hattrick in der DEL2-Geschichte. Garlent, Turgeon und Benson schraubten das Ergebnis auf 6:0, Ravensburg erzielte in der Schlussminute den Ehrentreffer.

Während am Freitag in Freiburg das Tor einfach nicht fallen wollte, dauerte es diesmal nur 54 Sekunden, ehe Keck einen Alleingang erfolgreich abschließen konnte. Während Ravensburg die Chance auf die direkte Antwort nicht nutzen konnte (4.), war es erneut Keck, der im Gegenzug vom linken Flügel perfekt in den rechten oberen Winkel traf (4.). Und damit hatte der Stürmer der Huskies noch immer nicht genug: 9:29 Minuten waren gespielt, da zappelte der Puck wieder im Netz. Der Torschütze? Abermals Tristan Keck, welcher mit seinem dritten Treffer für den frühsten Hattrick in der Geschichte der DEL2 sorgte. Eine Minute später hatte Weidner die Chance auf den vierten Treffer, Sharipov konnte aber mit dem Schoner parieren. In der Schlussphase des ersten Drittels überstanden die Nordhessen zwei Unterzahlsituationen, wobei die Towerstars gerade im ersten Powerplay für viel Druck sorgten, aber erfolglos blieben.

Die Gäste waren im Mittelabschnitt zunächst die offensiv aktivere Mannschaft, scheiterten aber mehrmals am stark aufspielenden Shilin im Tor der Huskies. Der Zeitpunkt für das 4:0 hätte schließlich passender kaum sein können. Ravensburg war dem Anschlusstreffer nahe, doch die Top-Reihe der Huskies schlug zu: Garlent erzielte nach Vorarbeit von Benson und Hoelscher das 4:0 (33.). Wieder bekamen die Gäste in den Schlussminuten ein Powerplay, wieder überstanden die Schlittenhunde die Situation schadlos.

In der 48. Spielminute erzielt Keck beinahe seinen vierten Treffer des Abends, traf aber nur den Pfosten. So war es zwei Minuten später Turgeon, welcher per Rebound auf 5:0 stellen musste (50.). Das Spiel war entschieden, die Gäste verloren in der Defensive aber noch einmal die Zuordnung. Plötzlich hatte Benson die Scheibe im Slot auf der Kelle, hatte ganz viel Platz und verwandelte sicher zum 6:0 (53.). Dass die Towerstars in der Schlussminute durch Sezemsky noch den Ehrentreffer erzielten, tat der Stimmung in der Probonio Arena keinen Abbruch – am Ende steht ein rundum gelungener Abend mit drei weiteren Punkten auf dem Konto.

Tore:

1:0 Keck (Mieszkowski – 1. Min.)

2:0 Keck (Turgeon – 4. Min.)

3:0 Keck (Turgeon, Bender – 10. Min.)

4:0 Garlent (Benson, Hoelscher – 33. Min.)

5:0 Turgeon (Valenti, Bartuli – 50. Min.)

6:0 Benson (53. Min.)

6:1 Sezemsky (Ahlroth, Tufto – 60. Min.)

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027