Keck mit Doppelpack: Huskies ziehen ins Finale des Probonio Cups ein

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies stehen im Finale des Probonio Preseason Cups.

Im ersten Halbfinale setzte sich das Team am Samstagnachmittag gegen die Grizzlys Wolfsburg aus der PENNY DEL nach Penaltyschießen mit 4:3 durch. Zweimal kamen die Gäste nach Kasseler Führung zurück, im Penaltyschießen behielten die Huskies schließlich die Oberhand.

Die Gäste aus Wolfsburg erwischten den etwas besseren Start und verbuchten in den ersten fünf Minuten bereits drei gute Abschlüsse. Philipp Maurer zeigte sich im Kasseler Tor jedoch von Beginn an sicher. Die erste gute Möglichkeit der Huskies entstand in der zehnten Minute mit einem Konter: Keck legte auf den rechts mitgelaufenen Wilkie, dessen Abschluss Hannibal Weitzmann parierte. Wenig später fiel dennoch die Führung. Martinovic zog von der blauen Linie ab und platzierte die Scheibe unter der Latte zum 1:0 (10.). Die Huskies wurden nun gefährlicher: O’Donnell versuchte einen durch den Slot springenden Puck aus der Luft aufs Tor zu bringen (12.), ehe Jung aus der Distanz an Weitzmann scheiterte (15.). Im ersten Kasseler Powerplay hatten allerdings die Grizzlys die besseren Möglichkeiten, doch Maurer verhinderte zweimal den Ausgleich (18.). Mit einer knappen Führung ging es in die erste Pause.

Den Mittelabschnitt begannen die Huskies in Unterzahl. Kassel verteidigte konzentriert und konnte sich erneut auf Maurer verlassen, der einen Abschluss aus kurzer Distanz entschärfte (23.). Kurz darauf fälschte Afonin einen Schuss von Schams gefährlich ab, Weitzmann konnte die Scheibe jedoch zur Seite abwehren (25.). Auch ein weiteres Wolfsburger Powerplay überstanden die Huskies trotz deutlich größeren Drucks der Gäste schadlos. Anschließend wurden die Nordhessen wieder offensiv gefährlicher. Keck scheiterte über die linke Seite an Weitzmann (33.), ehe Dumont nach einem starken Spielzug durch die neutrale Zone nur die Latte traf (35.). Nach Videobeweis wurde gegen Melchiori aufgrund eines gefährlichen Checks gegen Bartuli eine Fünf-Minuten-Strafe ausgesprochen. Aufgrund einer weiteren Kasseler Strafe wechselten die Überzahlsituationen anschließend mehrfach. White hatte dabei in Unterzahl sogar das 2:0 auf dem Schläger (38.). Als die Huskies schließlich selbst in Überzahl agierten, prüfte zunächst Mieszkowski Weitzmann aus dem Slot (39.). Kurz vor der Pause war der Wolfsburger Torhüter dann geschlagen: Keck setzte sich über den rechten Flügel durch und drückte die Scheibe zum 2:0 über die Linie (40.).

Die verbliebene Überzahl zu Beginn des Schlussabschnitts blieb ungenutzt. Danach rückte wieder Maurer in den Mittelpunkt und verhinderte mit einem starken Blockersave den Anschlusstreffer (42.). Mieszkowski traf auf der Gegenseite das Außennetz (43.), ehe die Huskies durch mehrere Strafzeiten unter Druck gerieten. Nach einer 2+2-Minuten-Strafe gegen Garlent mussten die Nordhessen für 26 Sekunden sogar mit drei Feldspielern auskommen. Wolfsburg nutzte die folgende Überzahl schließlich zum 2:1 (48.) und legte nur 14 Sekunden später den Ausgleich nach. Die Antwort der Huskies ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Keck setzte sich in der 50. Minute über den linken Flügel gegen zwei Wolfsburger durch und traf sehenswert ins linke obere Eck zur erneuten Führung. Maurer hielt diese wenig später mit einer weiteren Parade bei einem Schlagschuss fest (54.). Wolfsburg erhöhte in der Schlussphase den Druck und nahm gut zwei Minuten vor dem Ende eine Auszeit. In der 59. Minute gelang den Grizzlys tatsächlich noch der Ausgleich zum 3:3.

Damit musste die Entscheidung in der Verlängerung fallen. Dort hatten die Huskies die besseren Möglichkeiten. Weitzmann verhinderte zunächst gegen Wilkie die Entscheidung (63.) und entschärfte kurz darauf auch einen Alleingang von Mieszkowski (64.). Ein Treffer fiel nicht, sodass das erste Halbfinale im Penaltyschießen entschieden werden musste.

Dort bewiesen die Huskies die besseren Nerven. White und Keck verwandelten ihre Versuche, während Maurer zwei Wolfsburger Penalties entschärfte und damit den Finaleinzug perfekt machte. Im morgigen Finale treffen die Huskies dort ab 17 Uhr auf den Sieger aus der Partie der Iserlohn Roosters gegen die Nürnberg Ice Tigers.

Tore:

1:0 Martinovic (Schams, Afonin – 10 Min.)

2:0 Keck (PP – 40. Min.)

2:1 Schinko (PP – Weitzmann – 48. Min.)

2:2 Lynch (PP – Feser – 48. Min.)

3:2 Keck (Weidner – 50. Min.)

3:3 Graber (Machacek – 59. Min.)

4:3 White (GWG – SO)

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