KEC mit neuem europÃ¤ischen Zuschauerrekord – Marke aus dem vergangenen Jahr verbessert

Mit einem Zuschauerschnitt von 17.829 in der Hauptrunde der PENNY DEL verbesserte der KEC seine eigene Zuschauer-Bestmarke um 836 Fans pro Spiel (Saison 23/24: 16.993 Zuschauer im Schnitt). Damit sind die Kölner Haie zum zweiten Mal in Folge die Nummer 1 im europäischen Zuschauerranking.

Durch das bereits ausverkaufte letzte Hauptrunden-Heimspiel gegen Bremerhaven (07.03.) werden insgesamt 463.543 Zuschauer in die LANXESS arena gepilgert sein.

Insgesamt sieben Mal war die LANXESS arena in dieser Saison ausverkauft. Dies hat es seit dem Umzug 1998 in die LANXESS arena in einer DEL-Saison in Köln noch nie gegeben. Bei 14 der 26 Partien auf heimischen Eis knackte der KEC die 18.000er Marke!

„Wir sind sehr dankbar für die besondere Treue und Unterstützung unserer Fans. Sie haben diesen erneuten Rekord erst möglich gemacht“, so Haie-Geschäftsführer Philipp Walter. „Es freut uns, dass die Rädchen unserer Marketing- und Digitalisierungs-Strategie so gut ineinandergreifen. Auch dank der sehr innovativen Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern – insbesondere STRÖER, DuMont und Radio Köln – ist diese Erfolgsgeschichte möglich.“

Haie im Zuschauerranking auf NHL-Niveau

Auch ein Blick in die zuschauerstärkste Liga der Welt lohnt sich, denn vergleicht man die Kölner Zuschauerzahlen mit denen der nordamerikanischen NHL, steht aktuell fest: Insgesamt 14 Teams aus der NHL haben in der laufenden Saison weniger Besucher im Schnitt als die Haie. Darunter u.a. Teams wie die Anaheim Ducks, die New York Islanders oder auch die San José Sharks.

PENNY DEL ebenfalls mit neuem Zuschauerrekord

Die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) wird die Hauptrunde der Saison 2024/2025 ebenfalls mit einem neuen Zuschauerrekord abschließen. Insgesamt werden die 364 Spiele erstmals mehr als 2,8 Millionen Besucher gesehen haben. Das entspricht einer Steigerung von etwa acht Prozent gegenüber der vergangenen Saison (2,61 Mio.), in der die PENNY DEL bereits einen neuen Europarekord unter den Eishockeyligen aufgestellt hatte. Im Schnitt sahen damit voraussichtlich knapp 7.750 Zuschauer die Partien (Vorjahr: 7.160)!

