Keanu Derungs per sofort zum EHC Kloten

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten hat Stürmer Keanu Derungs verpflichtet. Der 20-Jährige, der bis 2019 die Juniorenabteilung Klotens durchlief, kommt per sofort von...

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten hat Stürmer Keanu Derungs verpflichtet.

Der 20-Jährige, der bis 2019 die Juniorenabteilung Klotens durchlief, kommt per sofort von Genf-Servette. Er löste dort den Vertrag auf, der bis 2024 gelaufen wäre, und unterschrieb in Kloten bis Ende Saison 2024/25.

Sportchef Larry Mitchell sagt zur Verpflichtung des Stürmers: “Ich bin ein Fan von jungen Spielern, die sich beweisen wollen, ich möchte für die Mannschaft der Zukunft eine gute Mischung von jungen und erfahrenen Spielern. Keanu ist in seinem Jahrgang einer der Besten in der Schweiz. Ich danke Genfs Sportchef Marc Gautschi, dass wir so schnell zu einer Lösung gekommen sind.”

Der 1,88 m grosse Keanu Derungs spielte von 2019 bis 2022 in der Western Hockey League – eine der drei kanadischen Juniorenligen – bei den Victoria Royals. In seiner letzten Saison kam er in 33 Partien auf 25 Skorerpunkte, Genf-Servette stattete den linken Flügel darauf mit einem Profikontrakt aus. Derungs erhielt aber wenig Spielzeit, er absolvierte laut Statistik zwar 16 Partien (1 Tor), aber sehr oft war er als 13. Stürmer überzählig. Zudem liehen ihn die Genfer auch für vier Partien in die Swiss League (Olten) aus.

Keanu Derungs ist der Sohn des ehemaligen Klotener Nachwuchstrainers Thomas Derungs und Bruder von Ian Derungs (Ajoie). Er gehörte den Nachwuchs-Nationalteams an und spielte an zwei U20-WM-Turnieren.