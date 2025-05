Kazuki Lawlor verstÃ¤rkt die Defensive der EV Lindau Islanders

Lindau. (EVL) Novum bei den Islanders: In der nun fast 50-jährigen Geschichte des Lindauer Eishockeys, wird in der kommenden Saison erstmals ein Japaner für die Inselstädter auf das Eis gehen.

Kazuki Lawlor wechselt aus der Polska Hokej Liga, der höchsten polnischen Profiliga, an den Bodensee. Der Verteidiger wird bei den Islanders somit die dritte Kontingentstelle neben Eetu Elo und Žan Jezovšek besetzen und bei den Lindauern die Nummer 73 tragen. „Durch die Gespräche mit dem Coach und dem Sportlichen Leiter, habe ich gespürt, dass man mich unbedingt verpflichten will. Auch habe ich das Gefühl bekommen das viel Leidenschaft und Emotionen dabei sind. Daher freue ich mich enorm für die Lindauer Mannschaft zu spielen und die Stadt kennenzulernen“, so Kazuki Lawlor zu seinem Wechsel.

Was die neueste Verpflichtung der Islanders auszeichnet, ist die typische japanische Mentalität. Er ist sehr bescheiden, aber ein absoluter Teamplayer der sich immer in den Dienst seiner Mannschaft stellt. Durch die gute Eishockeyausbildung von Lawlor und das akribische Scouting der Inselstädter, erhoffen sich die Lindauer erneut ein goldenes Händchen, wie es ihnen im vergangenen Jahr beim bis dato unbekannten Jezovšek gelungen ist. Milo Markovic, Sportlicher Leiter der Islanders sagt zur Verpflichtung des Japaners: „Kazuki ist ein international erfahrener Spieler, mit dem wir uns lange beschäftigt haben. Er ist ein schlittschuhläuferisch gut ausgebildeter Spieler der einen hervorragenden Schuss besitzt. Wir sind überzeugt davon, dass er auch unsere Special Teams ankurbeln wird! Wir freuen uns deshalb sehr, dass die Verpflichtung von Kazuki geklappt hat.“

Seine Eishockeykarriere begann der japanische A-Nationalspieler in jungen Jahren im kanadischen Calgary, als er dort lebte. Sein Nachbar war es der ihn dazu inspirierte mit dem Eishockeyspielen anzufangen. Bis zu seinem 22. Lebensjahr war Kazuki Lawlor noch als Center in der Offensive eingesetzt worden, erst dann wechselte er auf die Position in der Defensive, was sich für ihn als die optimale Position herausgestellt hat.

Der 26 Jahre alte und im japanischen Osaka geborene Verteidiger kommt nun über die Mannschaften der Kansai Universität (2017 – 2020), den Tohoku Free Blades aus Hachinohe (2021 – 2024) und dem polnischen Erstligisten KH Torun (2024/2025) zu den EV Lindau Islanders an den Bodensee. Es ist erst seine zweite Station außerhalb von Japan. Der aktuelle A-Nationalspieler der japanischen Eishockeynationalmannschaft hat bei der „B-WM“ im vergangenen Frühjahr 2024, sogar schon einmal gegen seinen zukünftigen Teamkollegen Žan Jezovšek gespielt.

Kaderstatus 2025|2025 zum 30.05.2025

Tor: Daniel Filimonow (neu: Lausitzer Füchse/DEL2), Keanu Salmik (neu: Stuttgart Rebels/OLS),

Verteidigung: Fabian Baßler (Vertrag verlängert), Kazuki Lawlor (neu: KH Torun / POL) Patrick Raaf-Effertz (hat Vertrag), Steffen Tölzer (hat Vertrag), Robin Wucher (Vertrag verlängert)

Sturm: Valentin Busch (Vertrag verlängert), Eetu Elo (neu: Saale Bulls/OLN), Andreas Farny (Vertrag verlängert), Dominik Grafenthin (neu: Lausitzer Füchse/DEL2), Žan Jezovšek (Vertrag verlängert), Marcus Marsall (Vertrag verlängert), Damian Schneider (hat Vertrag), Nico Strodel (Vertrag verlängert), Corvin Wucher (Vertrag verlängert), Marvin Wucher (Vertrag verlängert).

Trainer: Michael Baindl (hat Vertrag – vorzeitig verlängert)

