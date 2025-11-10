Kaum da, ist er schon wieder weg: Kassel Huskies verabschieden Colin Smith

Kassel. (PM Huskies) Der deutsch-kanadische Stürmer, der erst Ende Oktober als Nachverpflichtung zu den Schlittenhunden stieß, bat die Kassel Huskies aus persönlichen Gründen um eine Vertragsauflösung.

Aufgrund der Erkrankung eines Familienmitgliedes möchte der 32-Jährige in seine kanadische Heimat zurückkehren.

Diesem Wunsch ist der nordhessische Eishockeyclub nachgekommen.

Die Kassel Huskies bedanken sich für das Engagement und wünschen Colin Smith alles Gute für seine sportliche und berufliche Zukunft.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Colin möchte aufgrund eines Krankheitsfalls in seiner Familie in seine kanadische Heimat zurückkehren. Wir bedauern zwar, dass sein Engagement in Kassel von so kurzer Dauer war, haben aber volles Verständnis für seine Entscheidung. Es gibt im Leben wichtigere Dinge als Eishockey. In schweren Zeiten für seine Familie präsent zu sein ist eines davon.“

