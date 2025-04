Kaufbeurer Legende verstÃ¤rkt Piraten

Buchloe. (chs) Pünktlich zum Osterfest können die Buchloer Piraten ihren ersten Neuzugang für die kommende Bayernligasaison präsentieren – und diesen kann man getrost als Transfercoup bezeichnen.

Denn mit dem ehemaligen Kaufbeurer Publikumsliebling Alexander Thiel schließt sich den Freibeutern ab sofort ein absolut erfahrener Akteur an, der kürzlich erst seine Profikarriere beim Zweitliganachbarn beendet hat. Doch vom Eishockey scheint der 33-Jährige dennoch noch nicht genug zu haben. So dürfen sich die Allgäuer Eishockeyfans und besonders natürlich die Anhänger der Buchloer Piraten jetzt freuen, dass den Verantwortlichen der Gennachstädter mit der Verpflichtung des erfahrenen Verteidigers echter Glückgriff gelungen ist.

„Wir sind sehr stolz, dass mit Alexander Thiel ein absoluter Ausnahmespieler zu uns nach Buchloe wechselt“, zeigt sich auch ESV-Teammager David Strodel sehr glücklich. „Thielo bringt mit seiner Vita von über 600 Profi-Spielen in der DEL, DEL2 und Oberliga bei uns nicht nur Qualität aufs Eis, sondern auch Führungsstärke, Spielintelligenz und Erfahrung, von der das gesamte Team profitieren wird“, so Strodel weiter. „Diese Verpflichtung hat Strahlkraft – für unsere Mannschaft, unseren Nachwuchs und den gesamten Verein. Dass sich ein Spieler mit dieser Erfahrung für den ESV Buchloe entscheidet, unterstreicht den Weg, den wir eingeschlagen haben. Es zeigt, dass wir als Standort attraktiv sind und sportlich wie strukturell weiter an Bedeutung gewinnen.“

Es ist gerade einmal knapp drei Wochen her, dass der ESV Kaufbeuren mit Alexander Thiel einen seiner langjährigsten Spieler der jüngeren Vergangenheit verabschiedet hat, was vor allem viele Fans des DEL2-Teams aus der Wertachstadt traurig gestimmt hat. Denn Thiel war in den letzten Jahren immer ein zuverlässiger Leistungsträger und somit auch Publikumsliebling bei den Anhängern der Joker gewesen, der in über 400 Partien mit seinem Einsatz und seinem Engagement auch zu einer echten Identifikationsfigur beim Zweitligisten wurde. Doch schweren Herzen entschloss sich Thiel dann vor Kurzem seine aktive Profikarriere zu beenden, auch weil er künftig eine Ausbildung beginnen möchte. Doch ganz mit dem Eishockeysport will und wird der gebürtige Kaufbeurer trotzdem nicht aufhören – zur Freude nun vor allem der Buchloer Freibeuter. Die können sich nämlich künftig auf die Dienste des offensivstarken Abwehrmannes freuen, der mit seiner Erfahrung das Piraten-Team in der Bayernliga unterstützen und mit Sicherheit enorm verstärken wird.

Alexander Thiel begann seine Laufbahn bei seinem Heimatverein in Kaufbeuren, ehe es unter anderem über die Stationen Landsberg und Ravensburg bis in die DEL nach Düsseldorf und Augsburg ging. Seit 2018 lief Thiel dann aber wieder für den ESVK auf, wo der ehemals als Stürmer ausgebildete Rechtsschütze auch zum Verteidiger umfunktioniert wurde und zeitweise ebenfalls als Assistenz-Kapitän fungierte. Insgesamt 433 Pflichtspiel-Partien absolvierte Thiel so für seine Buron Joker in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga und war dabei nicht nur wegen seiner 220 Scorerpunkte, sondern auch wegen seinen Führungsqualitäten und seiner Treue eine der prägendsten Figuren für die Kaufbeurer in den letzten Jahren. Nun also wird sich Thiel nach seinem Karriereende als Profi dem Bayernligisten aus der Gennachstadt anschließen, die den Neuzugang an Bord der Pirates herzlich willkommen heißen.

