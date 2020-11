Kaufbeurens komplette Mannschaft bleibt vorsorglich weiter in hÃ¤uslicher QuarantÃ¤ne

Kaufbeuren. (PM ESVK) Die komplette Mannschaft des ESV Kaufbeuren bleibt weiterhin in häuslicher Quarantäne. Bereits am Sonntag, 15. November 2020 hat sich das Team...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Die komplette Mannschaft des ESV Kaufbeuren bleibt weiterhin in häuslicher Quarantäne.

Bereits am Sonntag, 15. November 2020 hat sich das Team vorsorglich, aufgrund eines positiven SARS-CoV-2-Befundes im Schnelltest bei einem Spieler, in Quarantäne begeben. Eine PCR-Testung ist am Montag erfolgt. Nach dem bisher vorliegenden Ergebnissen sind 1/3 der Mannschaft positiv getestet worden. Den betroffenen Akteuren geht es gut und weisen keine bis leichte Symptome auf.

Sobald alle Informationen vorliegen und das örtliche Gesundheitsamt das weitere Vorgehen verkündet hat, wird der ESVK und die DEL2 schnellstmöglich informieren.

Ob die geplanten Spiele am Wochenende gegen Freiburg und Crimmitschau stattfinden können, wird kurzfristig entschieden.