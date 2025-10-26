Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Kaufbeuren chancenlos in Krefeld

26. Oktober 20251 Mins read61
Krefelds Mick Köhler vor dem Tor von Daniel Fießinger - © Niederrhein Foto (SH)
Krefeld (RS). Die Krefeld Pinguine setzten sich im Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren klar mit 7:1 durch und zeigten dabei eine sehr spielfreudige Leistung.

Krefeld begann erneut mit dem jungen Julius Schulte im Tor, der bereits gegen die Lausitzer Füchse überzeugt hatte. Die Gäste aus Kaufbeuren starteten engagiert, doch früh übernahm Krefeld die Kontrolle. In der 14. Minute nutzte Davis Vandane einen schnellen Konter über Hops und Schütz zur 1:0-Führung. Nur kurz darauf erhöhte Tim Schütz nach starker Vorarbeit von Hops und Payerl auf 2:0, ehe Max Newton und erneut Vandane innerhalb von nur 53 Sekunden auf 4:0 stellten. Kaufbeuren war in dieser Phase völlig von der Rolle.

Im zweiten Drittel wechselte ESV-Coach Todd Warriner den Torhüter – für Fießinger kam Rihards Babulis. Doch auch er konnte den Krefelder Angriffswirbel nicht stoppen. Alexander Weiß traf spektakulär zum 5:0, Daniel Bruch erhöhte kurz vor der zweiten Pause auf 6:0. Im Schlussdrittel blieb Krefeld spielbestimmend, Payerl markierte das 7:0, ehe Krening 24 Sekunden vor Ende den Ehrentreffer für die Gäste erzielte.

Kaufbeuren konnte nur in den ersten Minuten mithalten, verlor aber nach dem 2:0 völlig den Zugriff. Krefeld überzeugte mit Tempo, Effektivität und Spielfreude.

Für die Pinguine geht es am Freitag zum Aufsteiger nach Bietigheim, bevor am Sonntag die Eispiraten Crimmitschau an die Westparkstraße kommen. Der ESV Kaufbeuren reist am Freitag nach Bad Nauheim und erwartet am Sonntag die Blue Devils Weiden.

Endergebnis:
Krefeld Pinguine – ESV Kaufbeuren 7:1 (4:0, 2:0, 1:1)

Aufstellungen:
Krefeld Pinguine: Schulte (Bick) – Raabe, Vandane; Köhler, Dybowski; Buschmann, Konze; Mebus – Santos, Newton, Gogulla; Müller, Payerl, Zengerle; Weiß, Matsumoto, Bruch; Schütz, Hops.
Trainer: Thomas Popiesch.

ESV Kaufbeuren: Fießinger (Babulis) – Ebner, Mayer; Rogl, Appendino; Peukert, Koziol; Kaiser – Zawatzky, Krening, Joly; Blomqvist, McLellan, Laaksonen; Fischer, Hadraschek, Burghart.
Trainer: Todd Warriner.

Statistik:
Tore: 1:0 (13:45) Vandane (Schütz/Raabe), 2:0 (17:06) Schütz (Hops), 3:0 (17:31) Newton, 4:0 (17:59) Vandane (Bruch/Weiß), 5:0 (22:15) Weiß (Bruch/Matsumoto), 6:0 (39:53) Bruch (Dybowski/Köhler) 4-4, 7:0 (45:55) Payerl (Raabe/Vandane), 7:1 (59:36) Krening (Joly)

Strafminuten: Krefeld 14, Kaufbeuren 14
Schiedsrichter: Gossmann/Kalnik
Zuschauer: 4.870

Die Trainerstimmen zum Spiel


