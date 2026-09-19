Kastner: „Insgesamt ein gelungener Saisonauftakt“ – Red Bull München gewinnt DEL-Auftaktspiel gegen die Adler Mannheim im Penaltyschießen

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat zum Auftakt in die PENNY DEL-Saison 2026/27 einen Sieg im Spitzenspiel eingefahren.

Das Team von Trainer Oliver David setzte sich am Freitagabend mit 4:3 im Penaltyschießen (1:0|2:1|0:2|0:0|1:0) gegen die Adler Mannheim durch. Vor 10.796 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden erzielten Dominik Kahun (2), Moritz Warnecke und Chris DeSousa im Shootout die Tore für den viermaligen deutschen Meister. Für die Gastgeber geht es am kommenden Sonntag um 16:30 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei den Grizzlys Wolfsburg weiter.

Spielverlauf

München hatte im ersten Drittel deutlich mehr von der Partie und erspielte sich früh mehrere gute Möglichkeiten. Bereits in der zweiten Minute tauchte Kahun nach einem Breakaway frei vor dem Mannheimer Tor auf, doch Adler-Goalie Maximilian Franzreb reagierte stark. Kurz darauf scheiterte auch Tobias Rieder im Powerplay allein vor dem Tor (3.). Kahun, der sich bei seiner Rückkehr nach acht Jahren offenbar viel vorgenommen hatte, sollte nach einer weiteren vergebenen Chance noch jubeln. Jeremy McKenna legte in der 6. Minute technisch fein für Kahun auf, der den Assist zur 1:0-Führung trocken veredelte. Die Red Bulls drängten auf den Anschluss, Chris DeSousa und Rieder scheiterten jedoch abermals an Franzreb (11.). Eine erste große Drangphase Mannheims überstand München mit viel Einsatz und zwei starken Paraden von Mathias Niederberger im Tor der Gastgeber. Kurz vor dem Ende eines unterhaltsamen ersten Durchgangs konterten sich beide Mannschaften noch einmal aus – es blieb aber bei der knappen Führung für München (18.).

Das zweite Drittel benötigte etwas mehr Anlaufzeit. Eine doppelte Unterzahl der Red Bulls brachte wieder Spannung in die Begegnung. Nach mehreren Glanztaten von Niederberger beförderte Nicolas Mattinen die Scheibe flach am Goalie vorbei zum 1:1-Ausgleich (26.). In einer chancenärmeren Phase ließen die Red Bulls nach dem Powerbreak wieder mehr Druck aufkommen. Erst verpassten Lucas Thaler und Rieder die Scheibe (33.), ehe Warnecke nach erneutem Anlauf den Puck zur 2:1-Führung im Tor versenkte (34.). Diesen darf der 18-Jährige sogar behalten: Es war das erste DEL-Tor des Verteidigers. Der Debüt-Treffer sollte aber nicht die letzte nennenswerte Aktion des zweiten Durchgangs bleiben: In der 37. Minute eroberte Kahun die Scheibe im Mannheimer Aufbau, lief allein auf Franzreb zu und tanzte diesen sehenswert aus. Doppelpack und Traumtor für den Fanliebling.

Zu Beginn des letzten Abschnitts nahm die physische Intensität noch einmal zu. Eine Überzahl in der 44. Minute sorgte für die ersten klaren Chancen auf Seiten der Adler, Niederberger war bei mehreren Einschlägen allerdings zur Stelle. Kurze Zeit später war aber auch der gut aufgelegte München-Goalie geschlagen. Max Celce fälschte eine harte Hereingabe zum 2:3-Anschluss aus Sicht der Gäste ab (48.). Die Hausherren schüttelten den Treffer zunächst ab und kamen in Überzahl selbst wieder vor den Kasten der Mannheimer. Ein Scheibenverlust an der Mittellinie und der anschließende Konter mit Ablaufen der Strafzeit sorgten aber für ausgeglichene Verhältnisse: Kühnhackl auf Poirier, 3:3 (51.). München suchte nach einer Antwort, fand aber zunächst nur den Außenpfosten (57.) und immer wieder Franzreb.

In der Overtime kamen die Red Bulls durch Rieder (61.) und Taro Hirose (62.) zu starken Chancen, auch Niederberger durfte sich zweimal zeigen. Am Ende musste der Sieger dieses hochklassigen Matches im Shootout gefunden werden. Dank brillanter Penaltys von Kahun und DeSousa hieß dieser Red Bull München.

Maximilian Kastner: „Wenn man 3:1 im letzten Drittel führt, will man das natürlich auch nach Hause bringen. Dass es ein hartes und gut anzuschauendes Spiel wird, war aber auch zu erwarten. Wir können aus dem Verlauf lernen. Im Großen und Ganzen war es aber ein gelungener Saisonauftakt für uns.“

Tore:

1:0 | 06:07 | Dominik Kahun

1:1 | 25:09 | Nicolas Mattinen

2:1 | 33:23 | Moritz Warnecke

3:1 | 36:46 | Dominik Kahun

3:2 | 47:15 | Max Calce

3:3 | 50:23 | Jérémie Poirier

4:3 | 65:00 | Chris DeSousa

Zuschauer: 10.796





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