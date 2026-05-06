Kassels erster Neuzugang stand schon mit Sportchef Daniel Kreutzer gemeinsam in einem Team

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies treiben die Kaderplanung für die neue Spielzeit weiter voran und können nach zuvor einigen Vertragsverlängerungen nun mit Johannes Huss den ersten Neuzugang präsentieren.

Der Verteidiger wechselt aus Iserlohn nach Nordhessen.

Erstmals auf dem Eis stand Huss für den SC Reichersbeuern, weiter ausgebildet wurde er in der Nachwuchsabteilung des EC Bad Tölz sowie in der RB Hockey Academy bzw. den RB Hockey Juniors.

Seine ersten Profieinsätze absolvierte er schließlich in der Saison 16/17 für die Düsseldorfer EG in der DEL und die Tölzer Löwen in der Oberliga. Auch in der folgenden Saison stand der Verteidiger bei der DEG unter Vertrag, absolvierte aber auch Spiele für die in der Vorsaison in die DEL2 aufgestiegenen Tölzer Löwen.

Nach über 80 Einsätzen für die DEG im deutschen Oberhaus, wechselte Huss 2020 schließlich zu den Schwenninger Wild Wings, für welche er über vier Spielzeiten hinweg weitere 168 Spiele absolvierte. In den letzten beiden Spielzeiten war der gebürtige Bad Tölzer schließlich wieder in NRW aktiv: In 76 Einsätzen für die Roosters steuerte er neun Scorerpunkte bei.

Der erst 27-Jährige wechselt nun mit der Erfahrung aus bereits 325 Spielen in der PENNY DEL an die Fulda. Für die Huskies wird Huss mit der Rückennummer 52 auflaufen.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, mit Johannes einen Spieler im besten Eishockeyalter verpflichten zu können. Trotz seiner erst 27 Jahre bringt er die Erfahrung aus zahlreichen Spielen in Deutschlands höchster Spielklasse mit. Er wird ein bedeutender Baustein in der Neuaufstellung unserer Defensive.“

Johannes Huss: „Ich freue mich, Teil der Huskies-Familie zu sein und schon bald alle kennenzulernen. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Zeit haben werden. Ich wünsche allen Huskies-Fans einen schönen Sommer!“

Der aktuelle Huskies-Kader für die DEL2 Saison 2026/27 (Stand 06.05.2026)

Tor: Philipp Maurer, Alexander Pankraz

Verteidigung: Manuel Schams, Marco Müller, Ben Stadler, Johannes Huss

Sturm: Jake Weidner, Maciej Rutkowski, Tyler Benson, Laurin Braun, Yannik Valenti, Michael Bartuli, Hunter Garlent, Darren Mieszkowski, Tristan Keck

Trainer: Petteri Väkiparta (Head Coach)