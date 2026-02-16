Kassel zum Kehraus: DEL2-Topspiel am Dienstag im Rosenheimer ROFA-Stadion

Rosenheim. (PM Starbulls) Der Fasching geht, die Crunchtime in der Hauptrunde der DEL2 kommt: Am Dienstagabend steigt zum Kehraus das Topspiel zwischen den Starbulls Rosenheim und den starken Kassel Huskies (19:30, ROFA-Stadion) â€“ danach ist die Tabelle sechs Spieltage vor der Endabrechnung fÃ¼r die Playoffs bereinigt.

Kassel muss gewinnen, um sich die Chance auf Tabellenrang eins zu erhalten. Die Starbulls hingegen kÃ¶nnten im Duell Dritter gegen Zweiter mit einem Heimsieg einen groÃŸen Schritt in Richtung Viertelfinal-Heimrecht machen.

Nur zwei Partien werden in der DEL2 am Faschingsdienstag ausgetragen. Danach stehen sÃ¤mtliche Teams bei 46 von 52 zu absolvierenden Hauptrundenspielen. Die Starbulls Rosenheim und ihre Fans kÃ¶nnen sich zum Kehraus auf ein Spitzenspiel freuen. Als Tabellendritter empfangen die GrÃ¼n-WeiÃŸen den Tabellenzweiten Kassel Huskies im ROFA-Stadion. Die Nordhessen stehen mit zehn Punkten Vorsprung auf die Starbulls auf dem zweiten Tabellenrang. Ihr RÃ¼ckstand auf Spitzenreiter Krefeld â€“ die Pinguine vom Niederrhein haben bereits eine Partie mehr absolviert â€“ betrÃ¤gt neun Punkte, sodass ein Erfolg in Rosenheim wohl die letzte Chance sein dÃ¼rfte, noch einmal Druck nach oben aufzubauen.

Die Starbulls blicken auf zwei Ã¤rgerliche Heimniederlagen (3:4 nach VerlÃ¤ngerung gegen Krefeld, 1:2 gegen die Lausitzer FÃ¼chse) zurÃ¼ck. Am Faschingssonntag konnten die GrÃ¼n-WeiÃŸen mit einem 7:4-AuswÃ¤rtssieg in Kaufbeuren den Vorsprung auf die viertplatzierten Ravensburg Towerstars wieder auf sechs Punkte ausbauen. Der Rosenheimer Puffer auf Tabellenrang fÃ¼nf, den derzeit die Bietigheim Steelers innehaben, betrÃ¤gt zehn ZÃ¤hler. Ravensburg, Bietigheim und auch die einen Punkt hinter den Steelers rangierenden EisbÃ¤ren Regensburg kÃ¶nnen am Faschingsdienstag nur zuschauen, ob die Starbulls mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Kassel einen groÃŸen Schritt in Richtung Playoff-Heimrecht machen.

Beide bisherigen Hauptrundenvergleiche zwischen den Starbulls und den Huskies (Duell Nummer vier folgt am Ã¼bernÃ¤chsten Sonntag in Kassel) gingen jeweils mit 3:2 nach VerlÃ¤ngerung an die GrÃ¼n-WeiÃŸen. Im ersten Heimspiel schafften die Starbulls dabei das KunststÃ¼ck, trotz Unterzahl und Bully im eigenen Drittel zehn Sekunden vor der Schlusssirene den 1:2-RÃ¼ckstand noch zu egalisieren. Erst das Video konnte den â€žFotofinishâ€œ-Beweis liefern, dass der Puck die Torlinie eine Zehntelsekunde vor Ablauf der regulÃ¤ren Spielzeit Ã¼berschritten hatte. Als SchÃ¼tze dieses historischen Treffers zum 2:2 durfte sich Maximilian Adam feiern lassen. In der Overtime war es dann Shane Hanna, der mit seinem Treffer dafÃ¼r sorgte, dass der Zusatzpunkt an der Mangfall blieb.

Die Erinnerung an diesen Abend des 24. Oktober 2025 dÃ¼rfte die Kasseler Mannschaft fÃ¼r die Neuauflage des Topspiels am Faschingsdienstag zusÃ¤tzlich motivieren. Dass Chefcoach Todd Woodcroft (im Trainerteam der slowakischen Nationalmannschaft) und StÃ¼rmer Kaspars Daugavins (im Lettischen Nationalteam) beim olympischen Turnier in Mailand im Einsatz sind, kÃ¶nnen die Nordhessen locker wegstecken. Der Kader ist in Tiefe und Breite herausragend besetzt und mit Assistenz-Coach Petteri VÃ¤kiparta steht ein absoluter Fachmann an der Bande.

Am Freitag unterlagen die Nordhessen trotz klarer Ãœberlegenheit auswÃ¤rts gegen die Freiburger WÃ¶lfe Ã¼berraschend mit 0:1. Am Sonntag fegten sie die zuletzt so starken Ravensburg Towerstars mit 6:1 vom Eis. Herausragende Akteur auf Kasseler Seite war dabei Tristan Keck, dem innerhalb von neun Minuten ein Hattrick gelang!

Einen speziellen emotionalen Moment wird es im ROFA-Stadion am Dienstagabend bereits kurz vor 19:30 Uhr geben: Zum symbolischen ErÃ¶ffnungsbully werden die Kinder von Wade McLeod aufs Eis kommen. Der kanadische StÃ¼rmer, der in der Saison 2015/16 in 58 DEL2-Spielen fÃ¼r die Starbulls 37 Tore erzielte und weitere 31 Treffer vorbereitete, erlag im September 2025 im Alter von 38 Jahren seiner schweren Krankheit. Nun besucht seine Familie Stationen seiner Karriere und dabei auch das Spiel Rosenheim â€“ Kassel.

Tickets fÃ¼r das Kehraus-Heimspiel der Starbulls Rosenheim gegen die Kassel Huskies sind online buchbar (www.starbulls.de/tickets) und ab 17:30 Uhr an der Stadionkasse erhÃ¤ltlich. Die LiveÃ¼bertragung des Topduells Dritter gegen Zweiter gibtâ€™s bei www.sporteurope.tv.

