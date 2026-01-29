Kassel zu Gast im Sahnpark – Derbysonntag in Weißwasser

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Auf die Eispiraten Crimmitschau wartet ein weiteres richtungsweisendes Wochenende in der DEL2.

Zwei Spiele binnen drei Tagen stehen an – zunächst das Heimspiel gegen die Kassel Huskies am morgigen Freitag (30.01.2026 – 19.39 Uhr), ehe am Sonntag das prestigeträchtige Sachsenderby bei den Lausitzer Füchsen in Weißwasser folgt (01.02.2026 – 17.00 Uhr). Tickets für das Heimspiel gegen die Huskies sind weiterhin online sowie an der Abendkasse erhältlich.

Ordentliche Woche als Grundlage

Die Westsachsen konnten zuletzt eine ordentliche Woche verbuchen und sammelten fünf Punkte aus drei Spielen. Dem wichtigen 2:1-Heimsieg gegen Ravensburg folgte ein guter, aber unbelohnter Auftritt gegen Krefeld. Gegen Freiburg verlief die Partie letztlich zwar etwas frustrierend, dennoch nahmen die Eispiraten immerhin zwei Punkte mit. Auf diesen Leistungen will das Team von Cheftrainer Jussi Tuores nun aufbauen – auch, weil der Abstand zu den Playdown-Plätzen immer knapper wird und man gleichzeitig den Anschluss an die Playoff-Ränge nicht verlieren möchte. Tuores kann dabei aller Voraussicht nach auf das gleiche Lineup setzen wie am vergangenen Sonntag.

Kassel Huskies zu Gast beim Sachsenlotto-Gameday

Am morgigen Freitag steht bereits das nächste Heimspiel an. Im Rahmen des Sachsenlotto-Gamedays empfangen die Eispiraten die Kassel Huskies im Kunsteisstadion im Sahnpark. Die Huskies reisen als Tabellenzweiter mit 80 Punkten aus 39 Spielen nach Crimmitschau und spielen bislang eine starke Saison.

Zwar unterlag das Team von Trainer Todd Woodcroft zuletzt zuhause Bietigheim mit 4:5 nach Overtime, zeigte sich aber auswärts in Landshut beim 5:2-Erfolg äußerst souverän. Die bisherigen drei Saisonduelle gingen allesamt an die Hessen – höchste Zeit also für die Eispiraten, diese ernüchternde Bilanz aufzubessern und den ersten Sieg gegen die „Schlittenhunde“ einzufahren.

Topscorer der Kasseler ist der Kanadier Tyler Benson mit 17 Toren und 31 Vorlagen, dicht gefolgt von Hunter Garlent (16 Tore, 28 Assists). Beide haben ihre Verträge bei den Huskies bereits verlängert. Im Tor könnte es zu einem Wiedersehen mit Oleg Shilin kommen, der zwei Jahre das Trikot der Eispiraten trug. Stammtorhüter ist jedoch Philipp Maurer, der auf deutlich mehr Spielzeit im Gehäuse der Hessen kommt.

Wie auch in den Vorjahren wird Sachsenlotto als Spieltagspartner mit zahlreichen Aktionen für ein besonderes Rahmenprogramm sorgen. Geplant sind unter anderem ein Ehrenbully, Interviews sowie die exklusive Auszeichnung des Spielers des Spiels.

Sachsenderby mit enormer Bedeutung

Nur zwei Tage später geht es für die Eispiraten ins Sachsenderby nach Weißwasser. Am Sonntag treffen sie in der Eisarena Weißwasser auf die Lausitzer Füchse – ein Duell mit viel Prestige und enormer Bedeutung für die Tabelle. Zudem wird Verteidiger Ole Olleff voraussichtlich sein 500. Spiel für die Eispiraten bestreiten.

Beide Teams stehen aktuell bei 55 Punkten, wobei die Füchse ein Spiel mehr absolviert haben und auf Rang zehn liegen. Die Eispiraten belegen derzeit Platz neun. Das Team von Christof Kreutzer geht mit Selbstvertrauen in das Derby, nachdem zuletzt zwei Siege gegen Regensburg (2:1) und bei der Düsseldorfer EG (4:2) gelangen. In den bisherigen drei Saisonduellen konnte jeweils die Heimmannschaft gewinnen – zwei Mal die Eispiraten, einmal die Füchse. Ziel der Westsachsen ist es, die positive Derbybilanz weiter auszubauen.

Bester Scorer der Lausitzer ist der Kanadier Lane Scheidl mit 29 Punkten. Mit jeweils zwölf Treffern folgen Lennard Nieleck und Mannschaftskapitän Clarke Breitkreuz. Im Tor schloss zuletzt Lennart Neiße die Lücke, die durch den Ausfall von Anthony Morrone entstanden ist.

