Kassel: Valentis Doppelpack ringt FÃ¼chse nieder

Kassel. (PM Huskies) In einem umkämpften Spiel setzten sich die Kassel Huskies am heutigen Abend mit 3:1 (2:1/0:0/1:0) gegen die Lausitzer Füchse durch.

Bei den Huskies überzeugte neben Goalie Brandon Maxwell vor allem Yannik Valenti, der mit zwei sehenswerten Treffern zum Mann des Abends avancierte.

Die 2837 Zuschauer in der Nordhessen Arena sahen einen dynamischen Beginn. Tristan Keck prüfte Torsteher Nikita Quapp im kurzen Eck (1.), und auch Joel Keussen jagte eine Scheibe von der blauen Linie nur knapp am Gehäuse vorbei (3.). Kaum zwei Minuten später schaltete sich Keussen gekonnt in den Angriff mit ein, erspähte den frei vorm Tor lauernden McMillan, der Quapp auf dem falschen Fuß erwischte und zum 1:0 einnetzte (6.). Doch die Freude der Huskies währte nur kurz. Fuchs Justin van der Ven nutzte einen schlechten Wechsel der Nordhessen zum Konter und traf präzise zum 1:1 (7.). Und das muntere Toreschießen ging weiter. Im Powerplay fand Jake Weidner den vom linken Bullykreis heraneilenden Valenti, der per Direktabnahme seinen 11. Saisontreffer erzielte (10.). Doch dann kam plötzlich Sand ins Getriebe der Huskies. Brandon Maxwell rückte zusehends in den Fokus. Gegen plötzlich stark aufspielende Füchse war es der Kasseler Zerberus, der seinem Team die knappe Führung bei Chancen von Mäkitalo (14.) und Anders (18.) in die erste Pause rettete.

Und auch zu Beginn des Mitteldrittels kam es auf Maxwell an. Eric Hördler war es, der aus nächster Nähe am US-Boy scheiterte (23.). Die Huskies hatten in dieser Phase viel Scheibenbesitz, kamen jedoch nur selten gefährlich vor Quapp. Die Gäste ihrerseits lauerten auf Konter. Einen erspielte sich Roope Mäkitalo, der allerdings in letzter Sekunde von Faber abgelaufen wurde (27.), den anderen entschärfte abermals Maxwell, als er Eric Hördler mit ganzer Routine abkochte (39.).

Mit der knappen Führung ging es ins letzte Drittel. Und da mussten die Fans nicht lange auf die Vorentscheidung warten. Einen toll herausgespielten Angriff über Weidner und Lowry schloss abermals Yannik Valenti aus vollem Lauf ab – 3:1 (45.). Spätestens jetzt hatten die Gäste den Huskies nichts mehr entgegenzusetzen. Routiniert spielten die Nordhessen die Partie zu Ende, die lediglich im Faustkampf zwischen Sam Dove-McFalls und Hans Detsch noch ein Highlight fand.

Tore:

1:0 McMillan (Keussen, Keck – 6. Min.)

1:1 Van der Ven (Bettahar, Zauner – 7. Min.)

2:1 Valenti (McMillan, Lowry – 10. Min.)

3:1 Valenti (Lowry, Weidner – 45. Min.)

