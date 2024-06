Kassel und Landshut sind fix terminiert: Termine fÃ¼r die Pre-Season der Black Wings stehen!

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings terminieren ihre Pre-Season 2024/25 und setzen auch heuer auf acht Testspiele vor der Meisterschaft. Neben den...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings terminieren ihre Pre-Season 2024/25 und setzen auch heuer auf acht Testspiele vor der Meisterschaft.

Neben den Traditionsduellen gegen Budweis testen die Stahlstädter gegen zahlreiche Topklubs aus Deutschland, sowie den amtierenden slowakischen Meister. Am 9. August steigt für alle Fans das Season Opening in der Linz AG Eisarena.

Der Countdown zur neuen Saison läuft! In fast genau zwei Monaten starten die Steinbach Black Wings in ihre Saison 2024/25. Am Freitag, dem 9. August, laden die Stahlstädter zum Season Opening in die Linz AG Eisarena. Diesen Termin können sich alle Fans bereits dick im Kalender markieren, die genauen Details dafür werden von der sportlichen Führung aktuell noch erarbeitet und in Kürze bekanntgegeben.

Testspiele gegen Top-Teams aus Deutschland

Bereits fixiert ist, nach der Rückkehr auf das Eis, das intensive Vorbereitungsprogramm auf die win2day ICE Hockey League. Head Coach Philipp Lukas und sein Team setzen dabei auch heuer auf insgesamt acht Testspiele. Den Auftakt bildet dabei ein Heimspiel am 16. August gegen den Vizemeister der zweiten Deutschen Eishockey Liga, die Kassel Huskies. Exakt eine Woche später, gastiert mit dem EV Landshut, der nächste starke Gegner aus der DEL 2 an der Unteren Donaulände. Wiederum zwei Tage danach steigen Brian Lebler und Co. selbst ein erstes Mal in ihren Mannschaftsbus und reisen zu einem bekannten Kontrahenten aus der höchsten Spielklasse im Nachbarland. Zum Abschluss des ersten Aufbaumonats laden die Linzer selbst einen Vertreter aus der DEL zum Kräftemessen zu sich ein. Am 1. September machen sich die Oberösterreicher ein zweites Mal auf nach Deutschland und fordern dort einen prominenten Vertreter aus der zweiten Spielklasse. Alle drei Gegner werden in Kürze gesondert veröffentlicht.

Budweis-Doppel und Slowakischer Meister

Als finalen Feinschliff vor dem Start der Meisterschaft am 20. September, wartet auch heuer wieder das Traditionsdoppel mit dem HC České Budějovice. Am 4. September steigt gegen die Tschechen das letzte Heimspiel der Vorbereitung, zwei Tage später folgt das Rückspiel auswärts. Am 13. September fordern die Steinbach Black Wings den slowakischen Champion, den HK Nitra und beschließen damit ihre Pre-Season 2024/25.

Termine in der Vorbereitung

09. August, voraussichtlich 17:00 Uhr, Linz AG Eisarena: Season Opening

16. August, Linz AG Eisarena: Steinbach Black Wings – Kassel Huskies

23. August, Linz AG Eisarena: Steinbach Black Wings – EV Landshut

25. August, in Deutschland: TBA – Steinbach Black Wings

28. August, Linz AG Eisarena: Steinbach Black Wings – TBA

01. September, in Deutschland: TBA – Steinbach Black Wings

04. September, Linz AG Eisarena: Steinbach Black Wings – HC České Budějovice

06. September, in Budweis (CZE): HC České Budějovice – Steinbach Black Wings

13. September, in Nitra (SVK): HK Nitra – Steinbach Black Wings