Kassel: Tim Bender fällt etwa 4 Wochen aus – Entwarnung bei Philipp Maurer

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies müssen vorerst auf Tim Bender verzichten.

Der 30-jährige Verteidiger verpasste verletzungsbedingt bereits zum Jahresende 2025 einige Partien.

Nach ausführlichen Untersuchungen der Huskies Mannschaftsärzte, rechnen die Schlittenhunde nun mit einer Ausfallzeit ihres Verteidigers von ungefähr 4 Wochen und hoffen, dass Bender nach überstandener Oberkörperverletzung im Februar wieder in den Kader zurückkehren kann.

Update zu Philipp Maurer: Nachdem Torhüter Philipp Maurer am vergangenen Sonntag im Laufe des zweiten Drittels aufgrund einer Oberkörperverletzung zur weiteren Überprüfung ins Krankenhaus musste, konnte der 25-jährige Schlussmann dieses zu Wochenbeginn bereits wieder verlassen und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Maurer wird sich nun weiteren Tests unterziehen, bevor anschließend die Rückkehr in den Spielbetrieb genauer abgeschätzt und freigegeben werden kann.

Beide Spieler befinden sich in bester medizinischer Betreuung beim Team der orthopädischen Praxisklinik Baunatal um Mannschaftsarzt Dr. Hans Schafdecker und dem Physio Fit Team um die Mannschaftsphysiotherapeuten Markus Endert und Kathrin Höhle. Auch Sportpsychologe Marcus Mühlberger betreut die Rückkehr-Prozesse der Spieler intensiv. Die Kassel Huskies bedanken sich für die erneut optimale medizinische Versorgung und wünschen Tim Bender und Philipp Maurer eine gute und schnelle Genesung.

