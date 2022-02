Kassel: Spiel gedreht und drei Punkte in Freiburg eingefahren

Kassel. (PM Huskies) Aus 0:1 macht 3:1: Die Kassel Huskies haben das Auswärtsspiel beim EHC Freiburg gedreht und drei wichtige Punkte eingefahren. Im zweiten...

Im zweiten Spiel unter Corey Neilson kamen die Huskies gut in die Partie. Im ersten Drittel erspielte sich seine Mannschaft einige gute Gelegenheiten. Beste Chancen vergaben der nach Sperre zurückgekehrte Denis Shevyrin und Jamie MacQueen. Das einzige Tor des Drittels fiel allerdings auf der Gegenseite. Nach einem Fehler in der Defensive traf Billich für die Hausherren.

Im zweiten Abschnitt konnten sich die Huskies dann auch mit Toren für den guten Auftritt belohnen. Nach Zuspiel von Paul Kranz traf Brett Cameron aus dem Gewühl vor dem Tor zum Ausgleich. Kurz darauf verpasste Jake Weidner frei vor dem Tor den Führungstreffer. Diesen holte wiederum nur kurze Zeit später Tim Lucca Krüger nach. Der Stürmer traf nach schönem Aufbau trocken in den Giebel.

Und die Huskies hatten noch nicht genug. Marco Müller stellte mit einem satten Schlagschuss 70 Sekunden nach Krügers Treffer sogar auf 3:1. Mit einem Dreifachschlag in gut drei Minuten hatten die Huskies die Partie gedreht.

Diesen Vorsprung nahmen die Blau-Weißen auch mit in den Schlussabschnitt. Die Freiburger kamen gut aus der Kabine und machten Druck. Eine vierminütige Unterzahl überstanden die Huskies durch großen Kampf und einem starken Jerry Kuhn schadlos. Und da der Kasseler Schlussmann auch in den verbleibenden Minuten keinen Gegentreffer mehr zuließ, fuhren die Schlittenhunde einen wichtigen Auswärtssieg in Freiburg ein.

Tore

1:0 – Billich (Sille, Brückmann)

1:1 – Cameron (Kranz, Wahl)

1:2 – Krüger (Cameron)

1:3 – Müller (Trivino, Detsch)