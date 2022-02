Kassel: SpÃ¤ter K.O. in teils verrÃ¼cktem Spiel

Kassel. (PM Huskies) 0:3 – 3:3 – 4:5: In einer teils verrückten Partie hatten die Kassel Huskies am Ende knapp das Nachsehen. Mit 4:5...

Mit 4:5 nach Verlängerung verloren die Mannen von Tim Kehler ihr Heimspiel gegen die Heilbronner Falken.

Wie die vergangenen Partien erwischten die Nordhessen auch diesmal keinen gelungenen Start ins Spiel. 0:3 lagen die Schlittenhunde nach 20 Minuten in Rückstand. Williams mit einem platziertem Handgelenksschuss, Morrison per One-Timer in Überzahl und Klos im Konter brachten die Falken verdient in Front. Dazu verloren die Huskies ihren Goalie Jonas Neffin, der nach einem Zusammenprall im ersten Drittel in der Kabine blieb. Für ihn stand ab dem zweiten Drittel Jan Ole Thomsen zwischen den Pfosten. Für den 21-Jährigen war es die erste Partie im Profi-Eishockey.

Mit diesen Vorzeichen hatten die 1309 Zuschauer in der Eissporthalle wohl kaum Hoffnung auf Besserung, als ihre Schützlinge zum zweiten Drittel aufs Eis kamen. Doch die Huskies gaben eine perfekte Antwort. Sechs Minuten und eine Sekunde waren im zweiten Drittel gespielt, da stand es plötzlich 3:3. Die Blau-Weißen spielten fulminant auf und trafen durch MacQueen im Nachsetzen, Cameron in Überzahl und Joel Keussen in eigener Unterzahl. Hinten machte Thomsen seine Sache sehr gut. In der 31. Spielminute wurde er jedoch bezwungen. Kirsch traf zur erneuten Führung der Gäste. Aber auch darauf hatten die Huskies eine Antwort. Nach herrlicher Einzelaktion traf Brett Cameron zum 4:4.

Im Schlussdrittel war beiden Teams anzumerken, keinen entscheidenden Fehler machen zu wollen. So ging es in die Overtime. Dort hatten zunächst die Huskies durch Wahl und MacQueen den Siegtreffer auf der Kelle. Der entscheidende Treffer fiel dann aber auf der Gegenseite. Nachdem Jan Ole Thomsen noch sensationell gegen den frei auf ihn zulaufenden Lautenschlager rettete, verwandelte Maschmeyer den Rebound zum Heilbronner Sieg.

Tore

0:1 – Williams (Della Rovere, Mapes)

0:2 – Morrison (Williams, Della Rovere)

0:3 – Klos

1:3 – MacQueen (Spitzner)

2:3 – Cameron (Wahl. Rutkowski)

3:3 – Keussen (Wahl)

3:4 – Kirsch (Lautenschlager, Della Rovere)

4:4 – Cameron (MacQueen, Rutkowski)

4:5 – Maschmeyer (Lautenschlager)