Kassel sind nach Shutout gegen Selb weiter dicht an Platz Vier

Kassel. (PM Huskies) Mit 3:0 (1:0/0:0/2:0) schlugen die Huskies am heutigen Abend die Selber Wölfe vor 1.444 Zuschauern in der Kasseler Eissporthalle. In einer umkämpften Partie verkaufte sich der Tabellenletzte aus Selb äußerst teuer, so dass die Huskies Geduld und Kreativität brauchten, um das Abwehrbollwerk der Porzellanstädter zu brechen. Joel Broda war es, der die erste Chance der Partie auf der Kelle hatte, doch sein Abschluss war zu zentral um den Selber Zerberus Michael Bitzer vor Probleme zu stellen. Spielbestimmend zeigten sich – entgegen aller Erwartungen – zunächst die Gäste aus Bayern. Insbesondere Goldhelm Nick Miglio wuselte sich wiederholt durch die Kasseler Deckung – jedoch ohne Erfolg. Doch ausgerechnet während der Selber Angriffsbemühungen, gelang den Huskies die Führung. Cameron hatte die Scheibe an der eigenen blauen Linie ergattert, Mitspieler Wahl vor dem Selber Tor perfekt in Szene gesetzt, so dass der US-Amerikaner keinerlei Probleme hatte, auf 1:0 zu stellen (10.). Doch trotz der Führung, wollte der Husky-Schlitten nicht so recht in Fahrt kommen. Zunächst traf Richard Gelke nur den Innenpfosten des Kasseler Tors (13.) und dann beförderte Jan Hammerbauer die Scheibe mit dem Handschuh über die Linie des Kasseler Tores – ein Treffer, der zurecht durch die Hauptschiedsrichter Apel und Neutzer keine Anerkennung fand. Im zweiten Drittel erlangten die Huskies dann endlich die Oberhand über die Partie. Bereits kurz nach Wiederbeginn hatte Keussen die Chance auf 2:0 zu erhöhen, doch Bitzer verhinderte im Spagat den zweiten Gegentreffer (21.). Gute Möglichkeiten auf weitere Treffer ließen Detsch in Überzahl (28.) sowie Corey Trivino (37.) liegen, so dass es auch nach 40 Minuten bei der knappsten aller Führungen blieb. Im Schlussdrittel ließen die Huskies jedoch nichts mehr anbrennen. Gestützt auf eine solide Defensive, arbeiteten die Mannen von Coach Corey Neilson die Partie zu Ende. Spätestens mit dem zweiten Kasseler Treffer durch Hans Detsch, war die Partie entschieden (55.). Den Deckel drauf machte schließlich Brett Cameron, der 30 Sekunden vor Schluss mit dem Schuss ins leere Tor das Endergebnis von 3:0 besorgte. Tore

1:0 – Wahl (Cameron, Rutkowski) 2:0 – Detsch (Weidner, Trivino)

3:0 – Cameron (Detsch, Tramm)