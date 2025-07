Kassel: Neufeld kehrt in den Profikader zurÃ¼ck â€“ Pankraz bleibt der Organisation erhalten

Nick Neufeld wird in den Profikader der Huskies zurückkehren und die Rolle von Alexander Pankraz aus der abgelaufenen Spielzeit einnehmen.

Für Alexander Pankraz rückt in der kommenden Saison nun sein Schulabschluss sowie die U20 in den Vordergrund, er bleibt der Organisation allerdings erhalten.

Nick Neufeld begann mit dem Eishockeyspielen in der Eishockeyjugend Kassel. Nach Spielzeiten bei den Jungadlern Mannheim kehrte das Kasseler Eigengewächs zur Saison 22/23 zurück nach Kassel, bevor er wiederum in der folgenden Saison für die Dresdner Eislöwen beziehungsweise deren U20 die Schlittschuhe schnürte. In der vergangenen Saison spielte er schließlich wieder für die U20 der Huskies und absolvierte drei Spiele für die Luchse Lauterbach in der Regionalliga Ost.

Alexander Pankraz durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften der Huskies und wurde in den vergangenen zwei Spielzeiten auch als Ersatztorhüter der Profimannschaft eingesetzt. Das Highlight seiner noch jungen Karriere dürfte dabei der Einsatz über beinahe die volle Distanz beim Auswärtssieg in Weißwasser zum Abschluss der Hauptrunde 23/24 gewesen sein. Für den jungen Goalie steht nun sein letztes Schuljahr an, weswegen er sich auf seinen Schulabschluss sowie die U20 konzentrieren wird. Für die Kassel Huskies ist es eine Selbstverständlichkeit, ihn auf diesem Weg zu unterstützen.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Auf der Torhüterposition sind unsere Kaderplanungen nun abgeschlossen. Wir freuen uns, dass mit Nick ein Eigengewächs als dritter Torhüter zurück in den Profikader kehrt. Gleichzeitig sind wir glücklich darüber, mit Alex einen weiteren jungen Torhüter als Joker in der Hinterhand zu haben. Wir haben volles Verständnis dafür, dass in der kommenden Spielzeit sein Schulabschluss Priorität haben wird und wünschen ihm dafür alles Gute.“

Nick Neufeld: „Ich freue mich sehr, in der kommenden Saison wieder ein Teil des Teams sein zu dürfen. Ich hoffe, alle Fans genießen ihren Sommer und freue mich, sie bald in der Arena sehen zu dürfen.“

Alexander Pankraz: „Gerne wäre ich die kommende Saison voll dabei gewesen. Da ich jedoch das Abitur anstrebe, habe ich für mich beschlossen, meinen Fokus auf das letzte Schuljahr zu setzen. Weiterhin werde ich aber in der U20 der EJK spielen.“

Der aktuelle Huskies-Kader für die DEL2 Saison 2025/26 (Stand 04.07.2025)

Trainer: Todd Woodcroft, Petteri Väkiparta, Sinisa Martinovic

Tor: Brandon Maxwell, Philipp Maurer, Oleg Shilin, Nick Neufeld, Alexander Pankraz

Verteidigung: Bode Wilde, Marco Müller, Ben Stadler, Andrew Bodnarchuk, Tim Bender, Markus Freis, Simon Schütz

Sturm: Christian Schiling, Jake Weidner, Maciek Rutkowski, Laurin Braun, Tyler Benson, Alec Ahlroth, Yannik Valenti, Michael Bartuli, Clemens Sager, Mitchell Hoelscher, Darren Mieszkowski, Hunter Garlent, Tristan Keck, Hans Detsch, Dominic Turgeon

