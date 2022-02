Kassel nach kurzer Pause wieder im Zwei-Tages-Rhythmus

Kassel. (PM Huskies) Eispiraten, Towerstars und Tigers. So lauten in den kommenden fünf Tagen die nächsten drei Gegner der Kassel Huskies. Nach dem Heimspiel...

Nach dem Heimspiel am Freitag gegen Crimmitschau folgen für die Schlittenhunde zwei Reisen nach Ravensburg (Sonntag) und Bayreuth (Dienstag).

Die Huskies gehen dabei mit reichlich Schwung und zumindest etwas erholten Beinen in die kommenden drei Aufgaben. Durch die coronabedingte Absage des Auswärtsspiels bei den Tölzer Löwen hatten die Blau-Weißen zumindest mal drei Tage am Stück spielfrei. „Natürlich tut es gut, mal ein paar Tage mehr frei zu haben“, sagt auch Huskies-Trainer Tim Kehler. „Dennoch hätten wir gerne die Chance auf drei Punkte gehabt. Den Betroffenen Spielern der Tölzer Löwen wünschen wir eine gute Besserung.“

EC Kassel Huskies vs. Eispiraten Crimmitschau – Freitag, 11. Februar 2022, 19:30 Uhr – Eissporthalle Kassel

Zum ersten Mal in dieser Saison sind am Freitag die Eispiraten in Kassel zu Gast. Beide Duelle in Westsachen wurden dagegen schon gespielt – mit jeweils dem besseren Ende für die Hausherren. 1:4 und 1:5 endeten die Spiele aus Kasseler Sicht. Die Schlittenhunde haben also noch zwei Rechnungen mit den Eispiraten offen. Auch, da beide Teams sich momentan um den fünften Platz schreiten und wohl gerne noch den vierten Rang erreichen würden.

„Es wird ein schweres Spiel gegen ein Team, welches wir dieses Jahr noch nicht entschlüsseln konnten“, analysiert Tim Kehler das freitägige Duell. „Die Eispiraten haben in den vergangenen Jahren gegen uns immer gut gespielt.“

Sollten noch Karten verfügbar sein, wird am Spieltag auch die Abendkasse geöffnet haben.

Ravensburg Towerstars vs. EC Kassel Huskies – Sonntag, 13. Februar 2022, 18:30 Uhr – CHG Arena

Die Ravensburg Towerstars sind eines der besten Teams der laufenden Saison und dennoch einer der Lieblingsgegner der Huskies. Denn zwei der drei bisherigen Spiele konnten die Nordhessen gegen die Towerstars für sich entscheiden. Besonders der 4:3-Sieg in Oberschwaben beschrieb Tim Kehler als „wohl unser bestes Spiel bis dato.“

Tim Kehler: „Ravensburg ist ein gutes Team, auch wenn sie die vergangenen Spiele verloren haben. Sie bleiben immer im Spiel und machen es dem Gegner schwer offensiv Akzente zu setzen.“

Bayreuth Tigers vs. EC Kassel Huskies – Dienstag, 15. Februar 2022, 19:30 Uhr – Eisstadion Bayreuth

Nach gutem Start und zwischenzeitlich Platz fünf in der Tabelle ging es für die Bayreuth Tigers in den vergangenen runter bis auf den vorletzten Platz. Eine Konsequenz aus dieser Talfahrt war die Trennung von Trainer Petri Kujala. Mit Robin Farkas wurde kurze Zeit später ein Nachfolger gefunden. Unter ihm konnten die Oberfranken zwölf Punkte aus acht Spielen einfahren.

„In Bayreuth ist es immer schwer zu spielen und hart zu gewinnen. Dazu haben die Tigers mit Davis, Järveläinen und Homann drei Spieler, die ein Spiel entscheiden können“, so Kehler. „Unsere beiden Siege waren hart erarbeitet, von daher müssen wir von Anfang an bereit sein.“

Die Lage im Rudel

Zwar sind alle Akteure wieder aus der Quarantäne zurück, dennoch muss Tim Kehler auf zwei Spieler verzichten. Jake Weidner wird dem Team mit einer Oberkörperverletzung für ein bis zwei Wochen fehlen. Corey Trivino arbeitet derweil hart an seinem Comeback, wird aber in den kommenden Spielen noch nicht zur Verfügung stehen. Dennoch kann und wird Tim Kehler ein volles Team aufbieten können. Zwischen den Pfosten startet am Freitag Jerry Kuhn.