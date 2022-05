„Kassel ist eine begeisterte Eishockeystadt mit super Fans“ – Meistercoach Bo Subr Ã¼bernimmt in Kassel

Kassel. (PM Huskies) Bohuslav, genannt Bo, Subr wird neuer Cheftrainer der Kassel Huskies. Der 41-jährige Tscheche wird in der kommenden Saison die Geschicke hinter...

Der 41-jährige Tscheche wird in der kommenden Saison die Geschicke hinter der Kasseler Bande leiten.

Vier Meistertitel und zwei Goldmedaillen mit der niederländischen Nationalmannschaft kann Bo Subr in seiner zwölfjährigen Trainerlaufbahn nachweisen. Als Spieler war der ehemalige Stürmer in Kanada, den USA, Tschechien, Frankreich, Schweden, Norwegen, Serbien und den Niederlanden aktiv.

2010 folgte für Bo Subr der Schritt hinter die Bande. Nach einer Saison als Co-Trainer bei den Eindhoven High Techs übernahm er später dessen Cheftrainerposten. Über eine Zwischenstation beim niederländischen Club NIJA Talentteam kam Subr 2015 zu den Tilburg Trappers.

Mit den Trappers nahm er am Spielbetrieb der deutschen Oberliga teil und gewann in den Jahren 2016, 2017 und 2018 die Oberliga-Meisterschaft. Vergangene Saison wechselte Subr zu den Löwen Frankfurt in die DEL2. Mit den Südhessen gewann er in seiner Debütsaison die Zweitliga-Meisterschaft und feierte den sportlichen Aufstieg in die PENNY DEL.

Neben seiner Tätigkeit im Club betreut Subr seit 2010 in verschiedenen Positionen die niederländische Nationalmannschaft, zunächst im Nachwuchs, aktuell bei den Herren.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Bo Subr hat in den vergangenen Jahren seine Klasse als Trainer unter Beweis gestellt. In verschiedenen Ligen hatte er stets einen positiven Einfluss auf die Mannschaft und konnte sein Team zur Meisterschaft führen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und haben dabei fest unser Ziel im Blick.“

Bo Subr: „Ich danke den Huskies-Verantwortlichen für ihr Vertrauen und freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Kassel ist eine begeisterte Eishockeystadt mit super Fans. Ich kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft zu arbeiten und freue mich auf die kommende Saison.“