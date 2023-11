Kassel Huskies zeigen Moral im Derby in Bad Nauheim

Artikel anhören Kassel. (PM Huskies) Für die Huskies ging es am heutigen Abend zum Hessenderby nach Bad Nauheim. In einer über 60 Minuten ausgeglichenen...

Kassel. (PM Huskies) Für die Huskies ging es am heutigen Abend zum Hessenderby nach Bad Nauheim.

In einer über 60 Minuten ausgeglichenen Partie mit zwei Rückständen für die Schlittenhunde, trafen die Huskies in den letzten drei Minuten gleich dreimal und bringen so die volle Punktzahl mit zurück nach Nordhessen.

Das Spiel gestaltete sich von Beginn an ausgeglichen. Zuerst näherten sich die Gastgeber dem Tor von Maxwell an, dann sorgte Tristan Keck auf der anderen Seite für das erste Highlight des Spiels. Einen schnellen Gegenangriff schloss der Stürmer mit einem Schuss an die Latte ab (5.). Eine kurze Videoüberprüfung bestätigte die Entscheidung der Schiedsrichter, dass der Puck nicht im Tor war. In der Folge bekamen beide Teams jeweils zwei Minuten Zeit in Überzahl den ersten Treffer des Abends zu erzielen, blieben aber ebenfalls ohne Erfolg. In der 17. Spielminute bot sich dem EC Bad Nauheim gleich zweimal die Gelegenheit in Führung zu gehen. Allerdings landete der Schuss von Pollastrone neben dem Tor und Vause scheiterte aus kurzer Distanz an Maxwell, weswegen es mit einem 0:0 in die erste Pause ging.

Das zweite Drittel kann man in zwei Phasen unterteilen. Zunächst sind die Huskies die bessere Mannschaft. Während Preto in einem Konter nur den Außenpfosten trifft (21.), macht Faber es nur eine Minute später besser. Nach Vorarbeit von Valenti und Weidner trifft der Verteidiger zur Führung für die Nordhessen (22.). In einem weiteren Gegenangriff legt Ahlroth die Scheibe auf Preto, welcher aber per Stockschlag am Abschluss gehindert wird (26.). Das folgende Powerplay ließen die Huskies ungenutzt. Praktisch mit Ende der Strafzeit gegen den ECN, kamen diese auch wieder besser ins Spiel. Zuerst pariert Maxwell gegen den von der Strafbank kommenden Schmidt (28.), dann mit dem Blocker gegen Hickmott (33.). Zum Ausgleich kamen die Gastgeber schließlich dennoch. Beim Versuch eines schnellen Spielaufbaus, verlor Goalie Maxwell den Puck gegen den goldrichtig stehenden Orendorz, der so nur noch zum Ausgleich einschieben musste (37.).

Der Schlussabschnitt begann ähnlich wie das erste Drittel mit einem leichten Übergewicht für die Huskies. In Führung gingen diesmal jedoch die Gastgeber. Nach einem Pass von Herrmann durch den Slot, traf Vause in den Winkel (48.). Die Antwort der Huskies ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nach einem gewonnenen Bully brachte Valenti die Scheibe aufs Tor und wurde dafür belohnt (54.). Den Huskies gelang es in der anschließenden kleinen Druckphase nicht erneut selbst in Führung zu gehen. Stattdessen war es wieder der EC Bad Nauheim, der durch einen Schuss von der blauen Linie erneut in Führung ging (56.). Dann aber folgten die Schlussminuten der Huskies. In der 57. Minute brachte McMillan die Scheibe von der linken Seite in Richtung Tor, wo Preto sie zum Ausgleich abfälschte. Keine Minute später setzte Faber noch einen drauf. An der blauen Linie bewies er Geduld, fand eine gute Schusslinie und traf zur 4:3-Führung für die Schlittenhunde (58.). Wieder dauerte es keine Minute ehe Keussen mit einem Bauerntrick zum 5:3 traf, das Spiel so entschied und den Huskies-Wahnsinn perfekt machte (58.).

Tore:

0:1 Faber (Valenti, Weidner – 22. Min.)

1:1 Orendorz (37. Min.)

2:1 Vause (Herrmann – 48. Min.)

2:2 Valenti (Dotter, Weidner – 50. Min.)

3:2 Herrmann (Pollastrone – 56. Min.)

3:3 Preto (McMillan, Keussen – 57. Min.)

3:4 Faber (Lowry – 58. Min.)

3:5 Keussen (McMillan, Keck – 58. Min.)

