Kassel Huskies verspielen FÃ¼hrung und unterliegen Landshut im PenaltyschieÃŸen – Weiterer Verteidiger verpflichtet

Kassel. (PM Huskies) Nach zuletzt zwei Auswärtsspielen, war heute der EV Landshut zu Besuch in der Nordhessen Arena.

Nach einem torlosen ersten Drittel bekamen die Fans einen spektakulären Mittelabschnitt geboten, nach welchem die Huskies mit 4:2 in Führung lagen. Im letzten Drittel glichen die Gäste die Partie tatsächlich noch aus. Nachdem in der Verlängerung kein Sieger gefunden werden konnte, war es Pageau, der den einzigen Treffer im Penaltyschießen erzielte und so dem EVL den Zusatzpunkt sicherte.

Das Spiel begann ruhig und mit minimal mehr Spielanteilen für die Gäste. Die einzige wirkliche Chance vor dem Powerbreak hatten aber die Huskies. Lowry legte zurück auf Weidner, der mit seinem Abschluss aus halbrechter Position jedoch nur das Außennetz traf (8.). Auch nach dem Powerbreak gelang es den beiden Mannschaften nicht ihre Offensiven ins Rollen zu bekommen. Lediglich Schwartz hatte in der 17. Spielminute eine Gelegenheit, verpasste aber den Führungstreffer. Beide Mannschaften ließen zudem eine Überzahlsituation ungenutzt, weswegen es beim 0:0 zur ersten Pause blieb.

Das zweite Drittel hingegen begann furios. Kurz nach Wiederbeginn tankte sich McMillan von rechts in die Mitte, fand Olsen, welcher mit seiner Direktabnahme zum 1:0 traf. Im kurz darauf folgenden Powerplay legten die Huskies direkt nach. Valenti verpasste mit seinem Abschluss noch den zweiten Treffer (24.), aber diesen holte Keck direkt nach. Keck konnte sein Solo durch die Beine von Vogl zum 2:0 abschließen (25.). Als Reaktion auf die zwei schnellen Gegentreffer nutzte Gäste-Coach Vogler seine Auszeit. Das direkt darauffolgende Powerplay der Huskies konnte jedoch nicht genutzt werden. Der Mittelabschnitt blieb auch weiter sehenswert: Lowry eroberte mit einem Forecheck den Puck im Offensivdrittel und fand Valenti alleine vor dem Tor. Der Top-Scorer der Schlittenhunde ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und netzte zum 3:0 ein (33.). Highlight des Drittels war schließlich das 4:0 durch Ahlroth, welcher nach einer schönen Kombination von Keck und Olsen aus dem rechten Bullykreis per Direktabnahme traf (34.). Damit war das Spiel aber noch lange nicht entschieden. Zuerst traf der Landshuter Goldhelm Kornelli mit einem Schuss ins linke obere Eck zum 4:1 (35.). Nur zwei Minuten später stellte dann der Finne Koskenkorva, nach schöner Vorarbeit von Cameron und Echtler, sogar noch auf 4:2, mit welchem Spielstand es auch in die zweite Pause ging (38.).

Die Gäste kontrollierten im Schlussdrittel zunächst das Spielgeschehen, konnten Maxwell aber vor keine nennenswerten Probleme stellen. Das 4:3 fiel kurz darauf dennoch. Einen flachen Schuss von Kornelli von der blauen Linie konnte Schitz mit seiner Rückhand unter die Latte abfälschen (47.). Nach dem dritten Gegentreffer erarbeiteten sich die Huskies nach und nach wieder mehr Spielanteile. Nichtsdestotrotz kam der EVL in der 59. Spielminute durch einen abgefälschten Schuss tatsächlich noch zum 4:4-Ausgleich.

In der anschließenden Verlängerung hatte Weidner mit einem Alleingang die beste Gelegenheit, scheiterte allerdings am Schoner von Vogl (62.). Pageau entschied das Spiel schlussendlich im Penaltyschießen für die Gäste aus Landshut.

Tore:

1:0 Olsen (McMillan, Lowry – 22. Min.)

2:0 Keck (PP – Ahlroth, Olsen – 25. Min.)

3:0 Valenti (Lowry, Keussen – 33. Min.)

4:0 Ahlroth (Keck, Olsen – 34. Min.)

4:1 Kornelli (Zitterbart, Rogl – 35. Min.)

4:2 Koskenkorva (Cameron, Echtler – 38. Min.)

4:3 Schitz (Kornelli – 47. Min.)

4:4 Pageau (Kornelli, Stieler – 59. Min.)

4:5 Pageau (GWG – SO)

Kassel Huskies verpflichten weiteren Verteidiger

Der U20-Nationalspieler wechselt von den Eisbären Berlin nach Nordhessen. Für die Hauptstädter absolvierte der 188cm große Verteidiger in den vergangenen beiden Spielzeiten 24 Einsätze, zudem ging er beim Kooperationspartner Lausitzer Füchse aufs Eis. Erfahrung sammelte Bettahar außerdem in der nordamerikanischen Nachwuchsliga WHL. Nach seiner Zeit bei den Jungadlern Mannheim wagte er den Schritt über den großen Teich und schnürte dort 1,5 Jahre für die Swift Current Broncos die Schlittschuhe. Rayan’s Bruder Noureddine lief in der Saison 2019/2020 für die Schlittenhunde auf.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Wir freuen uns, mit Rayan einen physisch starken U21-Spieler für unsere Defensive verpflichtet zu haben. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits jede Menge Erfahrung mit nach Kassel, die er in den deutschen Profiligen, aber auch in seiner Zeit in Übersee und als Teil der deutschen Juniorennationalmannschaften sammeln konnte. Er wird uns sicher eine große Hilfe sein, beim Kampf um die Meisterschaft.“

Rayan Bettahar: „Ich freue mich, ab jetzt in Kassel sein zu dürfen. Ich habe schon unglaublich positive Dinge über die Organisation und die Nordhessen Arena erfahren und hoffe, dass wir zukünftig weitere Siege zusammen feiern können.“