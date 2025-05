Kassel Huskies verpflichten Verteidiger Bode Wilde vom hessischen Rivalen Bad Nauheim

Kassel. (PM Huskies) Der US-Verteidiger mit deutschem Pass wechselt vom EC Bad Nauheim in die Fuldastadt.

Das Eishockeyspielen lernte der 25-Jährige in seiner Geburtsstadt Montreal sowie verschiedenen US-Nachwuchsligen. 2018 gewann Wilde mit dem Team USA die Silbermedaille bei der U18-Weltmeisterschaft. Im selben Jahr drafteten die New York Islanders den offensiv hochtalentierten Verteidiger an der 41. Position.

Von 2018 bis 2020 spielte Wilde in der Top-Nachwuchsliga OHL und absolvierte seine ersten Profi-Einsätze für die Bridgeport Sound Tigers in der AHL. Dort verbrachte er auch die Saison 2020/2021.

2021 heuerte der 191cm große Defender bei Västerviks IK in der zweiten schwedischen Liga an. In der Folgesaison trug er das Trikot der Altlanta Gladiators in der ECHL. 2023 ging es wieder nach Europa, zunächst für HC Banska Bystrica in der Slowakei, dann für die Cardiff Devils in der EIHL.

In der vergangenen Spielzeit spielte Wilde für den hessischen DEL2-Konkurrenten der Huskies in Bad Nauheim. Dort verbuchte der Zwei-Wege Verteidiger 28 Zähler (7 Tore) in 42 Partien, wurde punktbester Defensivspieler und verzeichnete die meiste Eiszeit bei den Wetterauern. Wilde, dessen Familie aus Deutschland stammt, erhielt im vergangenen Oktober die deutsche Staatsbürgerschaft.

Die Kassel Huskies freuen sich auf die Zusammenarbeit!

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Bode ist ein laufstarker und spielintelligenter Verteidiger, der uns in sämtlichen Spielsituationen weiterhelfen wird. Ein Diamant, der bei uns weiter geschliffen werden soll. Bode ist offensivstark und verfügt über einen sehr guten Schuss. Wir freuen uns sehr, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat.“

Bode Wilde: „Ich hoffe, alle Fans haben einen fantastischen Sommer und freue mich, sie alle in ein paar Monaten sehen zu können.“

