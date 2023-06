Kassel Huskies verpflichten U20-Nationalspieler

Kassel. (PM Huskies) Markus Freis ist 19 Jahre jung und kommt gebürtig aus Krefeld. Ausgebildet wurde er in den Talentschmieden des KEV und der...

Ausgebildet wurde er in den Talentschmieden des KEV und der Kölner Haie. Der aktuelle U20 Nationalspieler wechselte vor der Saison 2020/21 vom Krefelder EV 1981 zu deren Kooperationspartner, den Löwen Frankfurt, in die DEL2. Dort kam er 35-mal zum Einsatz, konnte 5 Punkte verbuchen und sein erstes Profi-Tor erzielen. Nach der gewonnenen DEL2-Meisterschaft gehörte er auch zum DEL-Kader der Löwen (6 Einsätze) und absolvierte zudem 40 Oberligaspiele für den U23-Kader des KEV.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Markus hatte letztes Jahr kein einfaches Jahr, in dem er nicht viel Eiszeit bekommen hat. Er passt allerdings sehr gut in unser Team Konzept effizientes und schnelles Hockey zu spielen. Er soll bei uns die Möglichkeit bekommen, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen.“

Markus Freis: „Ich freue mich, dass ich kommende Saison Teil des Rudels sein darf. Ebenso freue ich mich auf die bevorstehenden Herausforderungen und hoffe euch zahlreich in der Eishalle antreffen zu können!“

