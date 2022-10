Kassel Huskies verpflichten neuen Torwarttrainer

Kassel. (PM Huskies) Gabriel Remelin verstärkt das Trainerteam der EC Kassel Huskies für die Saison 2022/23. Der 29-jährige Schwede ist bereits seit sieben Jahren...

Der 29-jährige Schwede ist bereits seit sieben Jahren als Torhütertrainer aktiv, davon die vergangenen fünf Jahren für Västerviks IK in der zweithöchsten schwedischen Spielklasse. In der laufenden Saison wird sich Remelin, der bereits in dieser Woche in Nordhessen angekommen ist und seine Arbeit aufgenommen hat, unter anderem um die Torhüter im Profibereich kümmern, vor allem jedoch sein Augenmerk auf den Nachwuchsbereich der Schlittenhunde legen.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten unsere Organisation zu verstärken. Wir freuen uns, einen jungen und angesehenen Torwarttrainer verpflichtet zu haben, der eine Bereicherung für die gesamte Organisation darstellen wird. Dies gilt sowohl für den Profibereich, als auch für unseren Nachwuchsbereich. Gabriel Remelin wird insbesondere unserer Jugend helfen und die dortigen Trainingsmöglichkeiten weiter professionalisieren und vorantreiben.“