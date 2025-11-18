„Dauga“ ist zurÃ¼ck in Deutschland – Kassel Huskies verpflichten Letten Kaspars Daugavins

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies haben sich die Dienste des routinierten FlÃ¼gelstÃ¼rmers Kaspars Daugavins gesichert.

Der 37-JÃ¤hrige lernte das Eishockeyspielen in seiner Heimatstadt beim HK Riga 2000 und bringt eine beeindruckende Vita mit. In Riga gab er 2003 sein ProfidebÃ¼t und errang 2006 die Lettische Meisterschaft. 2006 wurde Daugavins in der dritten Runde an 91. Position von den Ottawa Senators gedraftet und wechselte zu den Toronto St. Michaelâ€™s Majors in die kanadische Juniorenliga OHL.

Dort wurde er frÃ¼hzeitig zum Farmteam Ottawas, den Binghamton Senators, in die AHL berufen, fÃ¼r die er vier Jahre aktiv war. 2011 gewann er mit den Senators den prestigetrÃ¤chtigen Calder Cup.

In der Saison 2009/2010 gab Daugavins sein NHL-DebÃ¼t fÃ¼r die Ottawa Senators, in deren Kader er sich zwei Spielzeiten spÃ¤ter einen Stammplatz erkÃ¤mpfte. WÃ¤hrend der Lockout-Saison 2012 spielte der StÃ¼rmer wieder fÃ¼r seine Heimatstadt bei Dinamo Riga in der KHL, kehrte aber alsbald nach Ottawa zurÃ¼ck. Am Ende der Spielzeit wechselte Daugavins innerhalb der NHL zu den Boston Bruins. Insgesamt absolvierte er 98 Spiele (6 Tore, 9 Assists) in der besten Eishockeyliga der Welt.

In der Saison 2013 /2014 trug er das Trikot von Servette Genf in der Schweizer NLA. Dort gewann er den Spengler Cup. In den folgenden acht Jahren ging der Lette in der russischen KHL fÃ¼r Dynamo Moskau, Torpedo Nizhny Novgorod und Spartak Moskau auf Torejagd. Insgesamt stehen fÃ¼r Daugavins 459 EinsÃ¤tze (118 Tore-175 Assists-293 Punkte) und eine Teilnahme am KHL-All-Star Game zu Buche.

Ãœber den SC Bern und einem weiteren Jahr in der Schweizer NLA fÃ¼hrte Daugavins Weg zum ersten Mal nach Deutschland. In der Saison 2022/2023 erzielte der routinierte StÃ¼rmer in 55 Spielen 49 Punkte (21 Tore) fÃ¼r die Iserlohn Roosters in der DEL. Die folgenden beiden Spielzeiten verbrachte er als KapitÃ¤n von HK Dukla Michalovce in der Slowakei. In der aktuellen Spielzeit lief Daugavins bisher wieder in seiner lettischen Heimat fÃ¼r HK Mogo auf, von denen er nun zu den Schlittenhunden wechselt.

Bereits in seiner Jugend wurde Kaspars Daugavins zu zahlreichen MaÃŸnahmen der lettischen Nationalmannschaft berufen und nahm an jeweils drei U18- und U20-Junioren-Weltmeisterschaften teil. In den Jahren 2007 und 2008 war er jeweils Topscorer der U20-Weltmeisterschaften der Division 1. 2008 gelang ihm mit seinen Farben, als bester Vorlagengeber, der Wiederaufstieg in die Top-Division. Mit 17 Jahren debÃ¼tierte er zudem als jÃ¼ngster Spieler, der jemals fÃ¼r die lettische A-Nationalmannschaft auflief, bei der Weltmeisterschaft in Lettland.

Insgesamt nahm der 37-JÃ¤hrige bisher an 11 Weltmeisterschaften und drei Olympischen Spielen teil. In den Jahren 2015 bis 2017, sowie 2021, 2023 und 2025 fÃ¼hrte er die lettische Nationalmannschaft als KapitÃ¤n an. 2023 gewann er mit Lettland die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft.

Auch bei den kommenden Olympischen Winterspielen in Italien wird der StÃ¼rmer fÃ¼r Lettland auflaufen und somit die Kassel Huskies auf europÃ¤ischer Ebene vertreten.

Am heutigen Tage traf sich Daugavins mit dem lettischen PrÃ¤sidenten, um die hÃ¶chste zivile Auszeichnung des Landes, den â€žThree Stars Awardâ€œ entgegenzunehmen.

Kaspars Daugavins wird fÃ¼r die Nordhessen mit der Nummer 16 auflaufen.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: â€žKaspars ist ein erfahrener, schwer zu verteidigender und sehr begabter Spieler, der KapitÃ¤n der lettischen Nationalmannschaft ist. Als sein Name bei uns ins Spiel kam, haben wir uns umgehend um ihn und die Realisierung des Transfers bemÃ¼ht. Die Verpflichtung von einem Spieler seiner Klasse bringt hohe individuelle QualitÃ¤t und FÃ¼hrungsstÃ¤rke in unser Team. Wir freuen uns sehr, ihn nun bei uns in Kassel willkommen zu heiÃŸen.â€œ

Kaspars Daugavins: â€žIch freue mich sehr, ein Teil der Huskies-Familie zu werden. Ich werde mein Bestes geben, um dem Team zum Aufstieg zu verhelfen. Morgen werde ich zum Team stoÃŸen. Ich hoffe auf die UnterstÃ¼tzung der Fans, damit wir die bevorstehenden Herausforderungen gemeinsam bewÃ¤ltigen kÃ¶nnen

