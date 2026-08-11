Kassel Huskies verpflichten erfahrenen Stürmer als Ersatz für den Langzeitverletzten Tyler Benson

Kassel. (PM Huskies / EM) Die Kassel Huskies verstärken ihre Offensive mit Brendan O’Donnell.

Der 34-jährige Kanadier stand zuletzt bei den Adler Mannheim in der PENNY DEL unter Vertrag.

O’Donnell wurde 2010 in der sechsten Runde des NHL-Drafts von den Tampa Bay Lightning ausgewählt. Nach vier Jahren an der University of North Dakota startete der Linksschütze seine Profikarriere bei den Florida Everblades in der ECHL. In der Saison 2016/17 gelangen ihm dort starke 80 Scorerpunkte in 61 Hauptrundenspielen.

Anschließend sammelte der flexibel als Außen- und Mittelstürmer einsetzbare Kanadier Erfahrungen in der KHL sowie in den höchsten Spielklassen Finnlands, Österreichs, Tschechiens und der Slowakei. Zur Saison 2021/22 wechselte O’Donnell zur Düsseldorfer EG und etablierte sich auf Anhieb als einer der torgefährlichsten Angreifer der PENNY DEL.

Insgesamt absolvierte O’Donnell bislang 190 DEL-Spiele und verbuchte dabei 170 Scorerpunkte. In der Saison 2024/25 erzielte er für die Düsseldorfer EG 20 Tore und bereitete 28 weitere Treffer vor. Zuletzt lief der Angreifer für die Adler Mannheim auf.

Vor einigen Tagen wurde gerüchtet, dass die Nürnberg Ice Tigers an einer Verpflichtung des Routiniers interessiert sind. Der Wechsel hatte sich aber offenbar aufgrund unterschiedlicher Gehaltsvorstellungen zerschlagen. Nun haben die Huskies Nägel mit Köpfen gemacht.

Mit der Verpflichtung reagieren die Huskies zugleich auf den langfristigen Ausfall von Tyler Benson und schaffen zusätzliche Qualität und Flexibilität in ihrer Offensive.

O’Donnell wird in den kommenden Tagen zum Team in Zell am See stoßen. Er wird die Rückennummer #91 tragen.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Brendan hat über mehrere Jahre gezeigt, dass er auf höchstem Niveau in Deutschland konstant Tore erzielen und offensiv Verantwortung übernehmen kann. Er verfügt über einen dementsprechend sehr guten Abschluss, bringt viel Erfahrung mit und kann sowohl auf dem Flügel als auch im Zentrum eingesetzt werden. Wir sind überzeugt, dass er unserer Offensive zusätzliche Durchschlagskraft verleihen wird und freuen uns, ihn schon bald hier in Zell am See begrüßen zu können.“

Brendan O‘Donnell: „Ich bin sehr glücklich darüber, in der neuen Saison für die Huskies spielen zu dürfen. Ich freue mich darauf, die Mannschaft im Trainingslager und später die Fans in der Probonio Arena kennenlernen zu dürfen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Brendan O’Donnell @ Elite Prospects

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