Kassel Huskies verpflichten den fÃ¼nftbesten TorjÃ¤ger der letzten ECHL-Saison

Kassel. (PM Huskies) Der 24-jährige Stürmer Brandon Cutler wechselt von den Utah Grizzlies zu den Schlittenhunden.

Cutler lernte das Eishockeyspielen in seiner kanadischen Heimat. Von 2016 bis 2021 lief er für die Red Deer Rebels und Victoria Royals in der Juniorenliga WHL auf. Anschließend schloss sich der 188 cm große Flügelstürmer, der auch auf der Center-Position eingesetzt werden kann, den Utah Grizzlies in der ECHL an. Dort scorte er in den vergangenen drei Jahren 124 Punkte (61 Tore) in 133 Spielen. Dazu kam Cutler 54-mal in der AHL (9 Punkte), zuletzt für die Colorado Eagles, zum Einsatz. Für den jungen Stürmer, der eine weitere Kontingentstelle besetzt, ist Kassel die erste Europastation.

Die Kassel Huskies freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit!

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Brandon ist ein kompletter Stürmer, der über enormes spielerisches Potential und eine starke Physis verfügt. Er weiß zudem, wo das Tor steht, denn er hat in den vergangenen drei Jahren in der starken ECHL beständig gescort. Dass er sowohl auf der Flügel-, als auch auf der Center-Position eingesetzt werden kann, macht unsere Offensive in der Spitze variabler. Er hat sicherlich das Zeug dazu, sich zu einem DEL2-Topstürmer zu entwickeln.“

Brandon Cutler: „Ich freue mich zur neuen Saison nach Kassel zu kommen und bin sehr gespannt darauf, vor den Huskies-Fans auflaufen zu können.“