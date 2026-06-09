Kassel Huskies vermelden den ersten Import-Neuzugang

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies haben ihre dritte Importstelle für die Saison 2026/27 besetzt.

Mit Chris Wilkie wechselt ein erfahrener US-amerikanischer Angreifer nach Nordhessen. Der 29-Jährige stand zuletzt bei den Löwen Frankfurt unter Vertrag und wird künftig das Huskies-Trikot tragen.

Der in Omaha, Nebraska, geborene Flügelstürmer durchlief zunächst das renommierte US-amerikanische Nachwuchsprogramm des National Team Development Program (NTDP), ehe er in der USHL für Tri-City auf sich aufmerksam machte. Dort avancierte er in der Saison 2014/15 mit 35 Treffern zum besten Torschützen der Liga.

Anschließend führte ihn sein Weg in die NCAA, wo er zunächst für die University of North Dakota und später für das Colorado College auflief. Insgesamt absolvierte Wilkie 116 Partien in der höchsten US-Collegeliga und sammelte dabei 69 Scorerpunkte.

Seine ersten Schritte im Profibereich machte der Rechtsschütze in der AHL bei den Rockford IceHogs und den Belleville Senators. Nach seinem Wechsel nach Deutschland zur Saison 2022/23 stellte er seine Qualitäten auch auf europäischem Eis unter Beweis. Für die Bietigheim Steelers erzielte er in seiner ersten DEL-Spielzeit 27 Punkte in 44 Partien. Es folgte ein Jahr bei den Grizzlys Wolfsburg, bevor Wilkie im Verlauf der Saison 2024/25 nach Frankfurt wechselte. Dort überzeugte er auf Anhieb mit 34 Punkten aus 36 Hauptrundenspielen. Insgesamt kommt der US-Amerikaner inzwischen auf 177 DEL-Partien mit 116 Scorerpunkten.

Mit seiner Erfahrung aus der DEL, seiner Torgefahr und seiner Flexibilität auf beiden Außenpositionen soll Wilkie künftig die Offensive der Huskies verstärken. Chris Wilkie wird, neben Hunter Garlent und Tyler Benson, die dritte Import-Position bei den Kassel Huskies belegen und mit der Rückennummer 84 auflaufen.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Chris hat in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass er auf hohem Niveau offensiv produzieren kann. Er kennt das deutsche Eishockey, verfügt über einen starken Torabschluss und bringt die Qualität mit, in den entscheidenden Momenten den Unterschied auszumachen. Gleichzeitig ist er ein intelligenter Spieler, der verschiedene Rollen in den Top-Reihen übernehmen kann. Wir freuen uns, dass sich Chris für Kassel entschieden hat und sind überzeugt, dass er unserem Angriff zusätzliche Qualität verleihen wird.“

Chris Wilkie: „Ich freue mich sehr auf die neue Saison in Kassel. Ich habe bisher nichts als gute Dinge über die Stadt, die Fans, die Sponsoren und das Umfeld der Huskies gehört. Ich kann es nicht erwarten endlich loszulegen.“

Der aktuelle Huskies-Kader für die DEL2 Saison 2026/27 (Stand 09.06.2026)

Tor: Philipp Maurer, Leon Willerscheid, Alexander Pankraz

Verteidigung: Leonhard Korus, Manuel Schams, Marco Müller, Ben Stadler, Johannes Huss, Lucas Dumont

Sturm: Jake Weidner, Maciej Rutkowski, Tyler Benson, Laurin Braun, Till Michel, Yannik Valenti, Michael Bartuli, Hunter Garlent, Darren Mieszkowski, Tristan Keck, Chris Wilkie

Trainer: Petteri Väkiparta (Head Coach), Sven Valenti (Assistant Coach), Christopher Gibson (Goalie- & Videocoach)