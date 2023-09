Kassel Huskies verlieren ihr letztes Testspiel in der Fremde mit 6:4

Artikel anhören Kassel. (PM Huskies) Das vorletzte Testspiel führte die Huskies auswärts zum hessischen Ligarivalen nach Bad Nauheim, zum zweiten Hessenderby innerhalb von acht...

Kassel. (PM Huskies) Das vorletzte Testspiel führte die Huskies auswärts zum hessischen Ligarivalen nach Bad Nauheim, zum zweiten Hessenderby innerhalb von acht Tagen.

Letzte Woche hatten die Huskies auswärts gegen Frankfurt gewonnen, diese Woche hatten sie gegen Bad Nauheim das Nachsehen.

Im ersten Spielabschnitt hatten die Huskies mehr Spielanteile als die Gastgeber aus Nauheim. Jedoch nutzten die Nauheimer individuelle Fehler der Nordhessen gnadenlos aus und gingen in der 5. Minute nach einer Verschlafenheit in der Kasseler Abwehr mit 1:0 in Führung. Lautenschlager kam freistehend vor Maurer zum Abschluss. Im Gegenzug kamen die Huskies zweimal zu einer guten Torgelegenheit. Doch beim Nauheimer Goalie Lunemann war jeweils Endstation. Danach waren wieder die Gastgeber am Zug und El – Sayed brachte die Scheibe schließlich ein zweites Mal über die Torlinie, als Kassels Keeper Maurer die Scheibe nicht festhalten konnte. In der 15. Minute war es dann schließlich McMillan, der die Huskies Anhänger das erste Mal jubeln ließ. Er verwandelte einen Rebound und netzte zum 1:2 aus Sicht der Schlittenhunde ein. In der 18. Minute gab es das erste Überzahlspiel der Partie. Die Huskies konnten mit einem Mann mehr auf dem Eis agieren, lieferten ein gutes Powerplay, das aber keinen weiteren Torerfolg brachte. So gingen die Nordhessen mit einem ein Tore Rückstand in die erste Pause.

Mittels eines Blitzstartes kamen die Huskies danach aus der Kabine und Brune erzielte nach 40 Sekunden im zweiten Drittel den Ausgleich für die Huskies. Kurz darauf mussten die Schlittenhunde zweimal in Folge in Unterzahl ran. Beide Unterzahlsituationen überstand die Mannschaft von Bo Subr unbeschadet. Als jedoch eine weitere Strafe gegen die Huskies angezeigt war, nutzten die Gastgeber diese Chance und gingen wieder in Führung. Das 3:2 erzielte erneut Lautenschlager. Zwar erspielten die Huskies sich bei gleicher Anzahl Spieler auf dem Eis Torchancen, doch als sie erneut in Unterzahl gerieten, stellte Hickmott die alte zwei Tore Führung für die Nauheimer wieder her (31.). In der 35. Minute waren dann aber die Huskies zur Stelle und ein Treffer von Mc Millan brachte die Nordhessen auf 3:4 heran. Kurios dabei: es schien zunächst so, als sei eine Strafe gegen Nauheim angezeigt gewesen und das Spiel schon abgepfiffen. Die Entscheidung auf dem Eis durch die Schiedsrichter lautete „Tor“ für die Huskies, der Videobeweis bestätigte das. Nur 1:14 Minuten später fälschte Detsch unhaltbar für Lunemann zum 4:4 ab.

Das letzte Drittel verlief zunächst ausgeglichen. Beide Mannschaften erspielten sich Chancen, gingen aber kein Risiko ein, den vielleicht entscheidenden Gegentreffer zu kassieren. In der 52. Spielminute setzte sich Nauheim vor dem Kasseler Kasten fest und Coffmann brachte die Nauheimer wieder in Führung. Die Huskies versuchten dann direkt wieder den Ausgleichstreffer zu erzielen. Das bot den Nauheimern Konterchancen und eine davon nutzte Hickmott zum 6:4 (54.).

Als Dotter in der 56. Minute auf die Strafbank musste, war das Spiel für die Huskies praktisch gelaufen. Auch wenn am Ende Maurer zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis ging, sprang nichts mehr Zählbares heraus und es blieb bei einer 4:6 Niederlage.

EC Bad Nauheim – Kassel Huskies 6:4 (2:1/2:3/2:0)

Tore:

1:0 (4:49 min) Julian Lautenschlager

2:0 (13:08 min ) Marc El-Sayed (Pascal Steck, Kevin Orendorz)

2:1 (14:46 min) Carson McMillan (Pierre Preto)

2:2 (20:20 min) Louis Brune (Pierre Preto, Maximillian Faber)

3:2 (29:00 min) Julian Lautenschlager

4:2 (30:56 min) Jordan Hickmott (Daniel Weiß)/PP1

4:3 (34:22 min) Carson McMillan

4:4 (35:36 min) Hans Detsch (Tom Geischeimer, Alexander Bodnarchuk)

5:4 (51:59 min) Tim Coffman (Patrick Seifert, Fabian Hermann)

6:4 (53:12 min) Jordan Hickmott (Julian Lautenschlager)

