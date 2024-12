Kassel Huskies verlÃ¤ngern mit Sturm-Trio

Kassel. (PM Huskies) Hunter Garlent, Tristan Keck und Ryan Olsen werden auch in der kommenden Spielzeit für den nordhessischen Eishockeyverein auflaufen.

Das Trio bildet gemeinsam eine starke Sturmreihe und führt die interne Scoring-Wertung der Huskies an.

Hunter Garlent

Bevor Garlent im Sommer aus Thurgau an die Fulda wechselte, spielte er für die Lausitzer Füchse. Dort gelangen dem spielstarken Center in zwei Spielzeiten bei 111 Einsätzen starke 151 Punkte (60 Tore). In der Saison 2022/2023 wurde Garlent in der DEL2 zum besten Stürmer gewählt und als Spieler des Jahres ausgezeichnet. Der 29-jährige Kanadier besetzt bei den Huskies eine Kontingentstelle.

Tristan Keck

Der pfeilschnelle Torjäger wechselte 2022 vom Ligakonkurrenten Bad Nauheim nach Kassel und geht somit in seine vierte Spielzeit für die Nordhessen. Er ist der aktuelle Topscorer der Schlittenhunde und mit 23 Treffern aus 30 Spielen bester Torjäger der DEL2. Der kanadische Flügelstürmer (29J.) besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft.

Ryan Olsen

Der 30-jährige Kanadier, der auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, spielte bereits in der Saison 2020/2021 für Kassel. Der Center kehrte im November vergangenen Jahres nach Nordhessen zurück. Olsen hat in insgesamt 137 Spielen im Huskies-Trikot 136 Punkte (64 Tore) erzielt und überzeugt mit hohem Einsatz und starken Leistungen.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Wir freuen uns sehr, unsere gesamte Top-Reihe weiterverpflichten zu können. Die Jungs verfügen über hohe individuelle Klasse und ergänzen sich in ihren Fähigkeiten zudem hervorragend. Sie spielen und arbeiten auf konstant hohem Niveau und sind mit unseren Zielen und Plänen absolut identifiziert.“

