Kassel Huskies verlängern mit Hunter Garlent

Kassel. (PM Huskies) Der nordhessische Eishockeyclub gibt die Vertragsverlängerung mit Stürmer Hunter Garlent bekannt.

Der Stürmer verlängert kurz vor Weihnachten sein Arbeitspapier um zwei weitere Jahre bis 2028.

Garlent, der sechs Jahre in der kanadischen Top-Juniorenliga OHL auflief, gewann als Juniorennationalspieler 2013 bei der U18 Weltmeisterschaft mit Team Kanada die Goldmedaille.

Nach drei Spielzeiten an der Saint Mary`s University und zwei Jahren in der nordamerikanischen ECHL, heuerte der Mittelstürmer 2021 in Weißwasser zum ersten Mal bei einem europäischen Club an.

Bei den Lausitzer Füchsen gelangen Garlent in zwei Spielzeiten bei 111 Einsätzen starke 151 Punkte (60 Tore). In der Saison 2022/2023 wurde er zum besten Stürmer und Spieler des Jahres der DEL2 ausgezeichnet. In der Folgesaison spielte der kanadische Mittelstürmer für den Schweizer Zweitligisten HC Thurgau, wo er ebenso überzeugte und in 45 Spielen 40 Punkte erzielte.

Zur Spielzeit 2024/2025 unterschrieb Garlent bei den Kassel Huskies und kehrte in die DEL2 zurück. Der 30-jährige Spielmacher scorte seitdem in 84 Spielen 78 Punkte (24 Tore) für die Nordhessen.

Die Kassel Huskies freuen sich sehr über die weitere Zusammenarbeit.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Hunter ist ein absoluter Leistungsträger und auf dem Eis und in der Kabine, seit seinem ersten Tag in Kassel, ein Riesen-Gewinn für uns. Er ist ein ausgezeichneter Teamspieler. Zudem kann er mit seiner individuellen Klasse und Spielintelligenz in jeder Partie den Unterschied machen. Er ist ein beständig starker Scorer, läuferisch und technisch herausragend. Hunter bringt mit seinem großartigen Charakter viel positive Energie in die Mannschaft. Er ist ein wichtiger Baustein unseres Teams, wir freuen uns sehr, weiter mit ihm zusammen zu arbeiten.“

Hunter Garlent: „Ich freue mich, zwei weitere Jahre vor euch zu spielen – Ich liebe es hier in Kassel und wünsche euch allen frohe Weihnachten! “

